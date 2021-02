imago images/Hartenfelser Ob im Bundestag oder auf kommunaler Ebene: Neonazis finden nicht selten Anstellung bei der AfD (8.2.2020)

Die AfD hat mit Christian Wenzel für die Kommunalwahl im Landkreis Kassel am 14. März einen langjährigen Neonazi aus dem militanten »Kameradschaftsspektrum« aufgestellt. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Dankenswerterweise hat die antifaschistische Gruppe »Task« darauf aufmerksam gemacht. Christian Wenzel ist in Kassel seit Jahrzehnten ein führender Kopf der Neonaziszene. Er war als lokaler Verbindungsmann von Blood and Honour seit Ende der 1990er Jahre hier unterwegs, besuchte Rechtsrockkonzerte, Aufmärsche und Veranstaltungen, hat die »Kameradschaft Kassel« mitgegründet. Kasseler Neonazis waren damals besonders aktiv, zogen sich später zeitweise ins Private zurück und tauchten mit dem Aufstieg der AfD 2015 wieder politisch auf. Gemeinsam mit der AfD und Neonazis lief Wenzel bei den rassistischen Kagida-Aufmärschen in Kassel mit.

Spielte Wenzel Ihrer Kenntnis nach eine Rolle im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrund«, kurz NSU?

Der naheliegende Verdacht besteht zumindest, dass Kasseler Neonazinetzwerke involviert gewesen sein müssen. Davon gehen wir und andere im antifaschistischen Bereich tätige Gruppen aus. Im Brandschutt der Unterkunft des NSU-Trios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in Zwickau wurde eine Innenskizze des Internetcafés aufgefunden, in dem Halit Yozgat 2006 in Kassel von rechten Terroristen erschossen wurde. Die Ausspähung des Tatorts, genaue Ortskenntnisse; das funktioniert nicht einfach so. Wegen dieser Zusammenhänge, und weil sein Stiefbruder für den Verfassungsschutz tätig war, hatte der NSU-Untersuchungsausschuss 2017 Wenzel geladen. Er selber schilderte, dass er als Kontaktmann in Hessen und nach Thüringen agierte. Das NSU-Trio ging von dort aus in den Untergrund.

Sind Ihnen neben Wenzel weitere Neonazikontakte der AfD im Kasseler Umfeld bekannt?

Der am vergangenen Donnerstag in Frankfurt am Main wegen des Mordes an Regierungspräsident Walter Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilte Stephan Ernst plakatierte für die AfD in Kassel im Wahlkampf. Mit Ernst hat Wenzel offenbar bis heute nicht gebrochen: Nach dessen Inhaftierung 2019 soll er einen Brief an Ernst geschrieben und ihm seine Unterstützung zugesichert haben. Das recherchierte die Antifagruppe »Task«.

Die AfD annullierte Wenzels Mitgliedschaft und behauptete, sie sei auf dessen »Täuschungshandlung« gegenüber der Partei zurückzuführen. Wie glaubhaft ist, dass dessen Aktivitäten dem hessischen Landesvorstand tatsächlich erst jetzt bekannt wurden?

Natürlich hätte man wissen können, wer Wenzel ist. Er war nicht nur ein Mitläufer, sondern Anführer und Macher der neonazistischen Szene in Kassel. Wenn man nicht in der Lage ist, einen möglichen Kandidaten für die Kommunalwahl mal schnell im Internet zu suchen, dann »passiert« so was eben. Auch in der hiesigen CDU wurde vor Jahren in der Kasseler Nordstadt ein Rechtsextremer zum Kassenwart gewählt

Wie gefährlich ist es, sich in und um Kassel gegen die Neonaziszene zur Wehr zu setzen?

Im großen und ganzen ist es nicht gefährlich, nur an bestimmten Orten zur Abendstunde sollte man seinen Protest nicht allein laut äußern. Und freilich gibt es immer wieder rassistisch motivierte Übergriffe. Andererseits gibt es in Nordhessen diverse Bündnisse gegen rechts, und vielerorts werden rechte Aktivitäten nicht widerspruchslos hingenommen.

Welche Anforderungen gibt es an Ihr Team aktuell?

Derzeit kommen Menschen vor allem mit zwei Arten von Problemen zu uns. In Zeiten der Pandemie wissen viele nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn Coronaleugnerinnen und -leugner in der eigenen Familie oder im Freundeskreis auftauchen und sogar in Verschwörungstheorien abdriften. Zwar sind diese meist nicht unbedingt rechtsextrem, aber in Gefahr, sich mit Neonazis und Hools auf der gleichen Demonstration wiederzufinden. Das erinnert an Zeiten, als 2015 plötzlich ein rechter Diskurs gegen Flüchtlinge aufkam. Andererseits gibt es konkrete Fälle in Dörfern: Mein Nachbar ist ein Nazi – wie soll ich damit umgehen?