Echte Kunst spricht nicht

imago images/Everett Collection Für Kriegsteilnehmer Klemperer »das Allererschütterndste«: US-Verfilmung von »Im Westen nichts Neues« (1930)

In Victor Klemperers (1881–1960) Leben hat es »Licht und Schatten«, so der Titel eines neuen Bandes mit Tagebucheintragungen zu seinen Kinobesuchen, in ungleicher Verteilung gegeben. Die antisemitische Diskriminierung, die er während der Weimarer Republik etwa bei der Besetzung von Romanistiklehrstühlen erlebte, wurde nach 1933 kontinuierlich verschärft. Letztlich wäre Klemperer im Februar 1945 deportiert worden, hätte seinen Wohnort Dresden nicht das alliierte Bombardement getroffen. Auch sein Leben als geachteter Professor in der DDR stand im Schatten der Vergangenheit. Zum Teil vergeblich versuchte er, sich nachträglich die Anerkennung zu erarbeiten, die ihm versagt worden war.

Das Licht in seinem Leben verkörperte seine Frau Eva, die ihm in der Nazizeit als Nichtjüdin das Leben rettete, indem sie sich nicht von ihm scheiden ließ. Neben der Literatur und der Wissenschaft galt Klemperers Leidenschaft dem Kino. Das zeigte sich besonders während des Faschismus, als die Juden von zahllosen Verboten betroffen waren. Schon 1934 notierte er: »zwei Stunden erfreulichster Ablenkung« oder: »Es war mir eine richtige Erlösung.«

Im Silvesterrésumée des Jahres 1938 zählt er mehrere seiner »Balancierstangen« auf: Auto, Kino, Auswärtsessen. Etliche der jetzt veröffentlichten Texte waren bereits aus den in den 90er Jahren publizierten Tagebüchern bekannt. Aber die Herausgeber hatten den Großteil der Notizen Klemperers über seine Kinobesuche aus Platzgründen weggelassen. In der nun vorgelegten Ausgabe fehlen die Eintragungen über den Stummfilm – wohl, weil die Filme heute niemandem mehr etwas sagen würden.

Dennoch spielt der Stummfilm eine große Rolle. An ihm gemessen fällt Klemperers Beurteilung des Tonfilms zunächst vernichtend aus. Am 4.8.1930 heißt es in einer Sammelbesprechung von 20 in den vergangenen Monaten gesehenen Filmen: »Wir meiden alle Tonfilme mit Erbitterung.« Marlene Dietrich »als Fliegerin« erhält den Kommentar: »Schlimm!« An der Verfilmung von Zuckmayers »Katharina Knie« kritisiert er: »die Sprechstimme absolut unerträglich.« Schließlich: »Ich wäre glücklich, wenn die Tonfilmseuche erlösche.« Am 30.6.1931 lobt er den Musikfilm »Das lockende Ziel« mit Richard Tauber mit den Worten: »eigentlich zum ersten Mal ein wirklich guter Tonfilm«, schränkt aber ein: »Natürlicher Sprechdialog ist ihm ganz versagt.« Die US-amerikanische Verfilmung von Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« (25./26.7.1931) ist für ihn – als Kriegsteilnehmer – »das Allererschütternste (!) der letzten Tage, als Kunstwerk, Dokument u. Erinnerung.« Außerdem erkennt er an: »Ganz ausgezeichnet u. fast gar nicht entstellt: die Sprache u. ihr Klang.«

Nach einigem kulturkritischen Gemäkel (»Stummer Film ist Kunst für sich, Tonfilm ist schlechter Ersatz des Theaters«, 5.4.1932) unterzieht er seine Urteile einer Revision. Marlene Dietrich ist ihm im »Blauen Engel« »fast noch besser als Jannings«. Nach der Anerkennung der Gleichwertigkeit von Romanvorlage und Verfilmung (»Menschen im Hotel«: »erschütternd wie der Roman«, 20.3.1933) folgt das Eingeständnis: »Ungeheuer, wie jetzt der Film das Theater übertrifft.« (28.4.1938) Schon in der Besprechung von »Menschen im Hotel« hatte er geschrieben: »Ich bin so gern im Kino; es entrückt mich.« Es zeigt sich: Der Film prägt ihn auch emotional.

Dieses Phänomen hat die Herausgeber offenbar bewogen, auch Texte in ihre Veröffentlichung zu übernehmen, die bereits bekannt waren. Das auffälligste Beispiel ist »Zelle 89«. Hier schildert Klemperer in einem Nachtrag seines Tagebuchs (8.7.–20.7.1941) auf über 50 Seiten seine Haft im Dresdner Polizeigefängnis (23.6.–1.7.1941), die er wegen »unzureichender Verdunkelung« hatte antreten müssen. Die Entscheidung der Herausgeber ist berechtigt, das zeigt sich, wenn man bei der Lektüre darauf achtet, wann Klemperer den Ausruf »Kino!« ausstößt – beim Betreten des Gefängnisses als Häftling, der sich in einer fremden Welt wiederfindet, bei der einzigen Gelegenheit, bei der er (für einen Friseurbesuch) seine Zelle verlassen darf, in einer Schlange mit anderen Häftlingen steht und erstaunt und erleichtert feststellt: »ich hatte den Eindruck, in keiner üblen Gesellschaft zu sein« und schließlich, als er bei seiner Entlassung Hosenträger und Krawatte zurückerhält. »Zelle 89« liest sich unter dem Gesichtspunkt »Kino« völlig neu.

Klemperer stand in den 90er Jahren im hellsten Licht, als seine Tagebücher der Jahre 1918 bis 1959 erschienen. Es ist erfreulich, dass die Herausgeber, von denen mindestens Christian Löser bereits an der Tagebuchausgabe beteiligt war, dazu beitragen, eine bislang wenig beachtete Facette des berühmten Wissenschaftlers und Zeitzeugen nahezubringen.