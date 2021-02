imago images/ZUMA Wire Ein Gesundheitsarbeiter vor einem provisorischen Zelt am Santa-Maria-Krankenhaus in Lissabon (29.1.2021)

Ab diesem Mittwoch wird ein Team von 26 Ärzten und Krankenschwestern der Bundeswehr in Portugal für drei Wochen bei der Bekämpfung der Coronapandemie aushelfen. Wie das deutsche Verteidigungsministerium am Montag mitteilte, hat die Bundeswehr zudem 150 Feldkrankenbetten, 150 Infusionsgeräte und 50 Beatmungsgeräte im Gepäck. Bereits zuvor hatte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet, sein Land werde Covid-19-Kranke aus Portugal behandeln.

In Portugal verbreitet sich das Coronavirus derzeit unkontrolliert, was auch an mindestens einer neuen, deutlich aggressiveren Variante liegt. In dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land starben bislang gut 12.400 Menschen an oder mit Covid-19, 5.500 davon allein im Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei etwa 850 pro 100.000 Einwohner, das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps.

Dabei hatte das Land das Infektionsgeschehen lange mit Hilfe strenger Maßnahmen auf einem niedrigen Niveau gehalten. Während des vergangenen Jahres war die Landesgrenze zu Spanien über mehrere Monate geschlossen geblieben. 265 eigentlich bereits pensionierte Ärzte wurden wieder eingestellt, um das Gesundheitssystem während der Pandemie in administrativen Tätigkeiten zu unterstützen, wie die Nachrichtenagentur Lusa berichtete.

Gleichzeitig wurden jedoch auch gravierende Fehler begangen. So wurden beispielsweise die privaten Krankenhäuser bisher nicht in die Pflicht genommen, Covid-19-Patienten zu behandeln, kritisierte der Chef der Ärztegewerkschaft, Joao Proenca, in der »Tagesschau« vom 31. Januar.

Seit Sonntag hat Portugal seine Grenzen abgeriegelt, die Ein- und Ausreise ist nur noch aus »triftigem« Grund erlaubt. Zudem befindet sich das Land in einem strikten Shutdown. Vergangene Woche hatten mehrere Ärzteorganisationen kritisiert, die Regierung gehe nicht transparent mit der Verwendung des ohnehin knappen Impfstoffs um. Besonders dramatisch sei das für jüngeres medizinisches Personal, das bisher keinen Zugang zu der Immunisierung hat. Wie der Nationale Ärztebund »Federação Nacional dos Médicos« gegenüber der Tageszeitung O Jornal Económico angab, war bis zum 28. Januar lediglich ein Viertel des Gesundheitspersonals geimpft. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Portugal bereits mehr als 22.000 Angestellte des Gesundheitswesens – 3.000 von ihnen Ärzte – mit dem Coronavirus infiziert, berichtete Público am 22. Januar.

Hinzu kommt, dass sich die wirtschaftlichen Situation weiter verschlechtert. Das erste Mal seit 1978 übernachteten im vergangenen Jahr mehr Portugiesen als Ausländer in den Hotels des stark auf den Tourismus angewiesenen Landes. Insgesamt besuchten 2020 rund 60 Prozent weniger Touristen das Land als 2019, was rund zehn Millionen Menschen entspricht, wie die portugiesische Tageszeitung Público am Montag berichtete. Das Bruttoinlandsprodukt ging 2020 um mehr als sieben Prozent zurück. Auch gibt es mehr Armut: Bei einer Umfrage des Internetjournals O Observador gaben im Januar fast zwei Millionen Portugiesen an, im Winter frieren zu müssen, da sie die Heizkosten nicht bezahlen können. Im Dezember bezogen 241.324 Personen, was jedoch nur 35 Prozent aller Erwerbslosen entspricht, im Schnitt 494,85 Euro Erwerbslosengeld. Viele Familien stehen ohne jegliche staatliche Hilfe da.