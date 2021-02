Dämpfer aus Karlsruhe

imago/Ralph Peters Kein »Abbild des Elektorats«: Zerstörtes Wahlplakat mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 waren mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten Frauen. Im Bundestag liegt der Frauenanteil aber nur bei rund 30 Prozent. In den Ländern sieht es nicht besser aus. Das Vorhaben, dieses Missverhältnis mit Paritätsgesetzen zu ändern, die ebenso viele Frauen wie Männer auf Landeslisten und in den Wahlkreisen vorschreiben, hat jetzt nach der 2020 erfolgten Erklärung der Nichtigkeit der Paritätsgesetze in Brandenburg und Thüringen durch die dortigen Verfassungsgerichte einen weiteren Dämpfer erhalten.

Am Dienstag veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen bereits am 15. Dezember 2020 gefassten Beschluss des 2. Senats, mit dem dieser eine Wahlprüfungsbeschwerde einer Gruppe von zehn Frauen als unzulässig verwarf. Diese wollten gesetzlich regeln lassen, dass Parteien ihre Wahllisten abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Das Gericht argumentierte, die Beschwerdeführerinnen hätten »nicht hinreichend begründet, dass der Bundesgesetzgeber zu einer solchen paritätischen Ausgestaltung des Wahlvorschlagsrechts der politischen Parteien verpflichtet ist«.

Der Bundestag hatte im Mai 2019 den Einspruch der Beschwerdeführerinnen gegen die Gültigkeit der Bundestagswahl als unberechtigt zurückgewiesen. Diese waren daraufhin mit der Beschwerde nach Karlsruhe gezogen. Denn die nichtparitätische Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten sei ihrer Auffassung nach ein Wahlfehler, der zu einem Verstoß gegen Vorschriften des Grundgesetzes führe.

Das sahen die Karlsruher Richter anders. Der Bund habe zwar die Befugnis, nicht aber die Verpflichtung, Gesetze zu erlassen. Nur in »seltenen Ausnahmefällen« lasse sich der Verfassung »eine konkrete Handlungspflicht entnehmen, die zu einem bestimmten Tätigwerden zwingt«. Dazu brauche es aber eine besondere Begründung, die das Gericht vermisst. Aus Artikel 38 des Grundgesetzes ergebe sich, dass jeder Partei und jedem Wahlbewerber »gleiche Chancen im Wettbewerb um die Wählerstimmen offenstehen müssen«, so das Gericht. Die Anordnung von Parität könne diesem Grundsatz sogar widersprechen.

Das Gericht betont, dass die Abgeordneten nicht einem Land, einem Wahlkreis, einer Partei oder einer Bevölkerungsgruppe, sondern »dem ganzen Volk gegenüber« verantwortlich seien. Für den daraus abgeleiteten Grundsatz der »Gesamtrepräsentation« komme es »gerade nicht darauf an, dass sich das Parlament als verkleinertes Abbild des Elektorats darstellt«. Es werde aus der Beschwerde nicht deutlich, dass aus dem Grundgesetz »eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur ›Spiegelung‹ des Bevölkerungsanteils von Frauen und Männern« im Bundestag zu entnehmen sei.

Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Dienstag gegenüber jW, der Beschluss habe sie nicht überrascht. Das Verfassungsgericht habe lediglich entschieden, dass das Fehlen eines Paritätsgesetzes die Wahl von 2017 nicht ungültig mache. Damit sei aber »noch nichts über ein mögliches Paritätsgesetz gesagt«. Das »massive Problem der Unterrepräsentanz von Frauen« im Bundestag sei vor allem ein Problem der Parteien, »die dort vertreten sind«, so Möhring. »Wenn die Parteien rechts der SPD sich nicht freiwillig bewegen – und das werden sie nicht –, braucht es ein verbindliches Gesetz, das den im Grundgesetz verankerten staatlichen Gleichstellungsauftrag umsetzt«, sagte Möhring.

Ähnlich äußerte sich Susanne Hennig-Wellsow, Chefin der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag und Kandidatin für den Vorsitz der Bundespartei. Es bleibe »eine politische Entscheidung, geschlechterparitätische Regelungen im Wahlrecht vorzusehen«, sagte sie laut der Nachrichtenagentur dpa. Bislang hätten sich sich alle Bundesregierungen weggeduckt. Das müsse sich nach der nächsten Wahl ändern. Die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Ulle Schauws, sagte, der Weg für ein Paritätsgesetz für den Bundestag sei weiterhin offen. Es müsse nach »geeigneten Maßnahmen« gesucht werden, um für Frauen »eine verfassungskonforme Lösung zu finden«. Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, freute sich dagegen über den Spruch aus Karlsruhe. Laut AFP erklärte sie, die Entscheidung habe die »Demokratie« gegenüber »sozialistischer Gleichmacherei« gestärkt.