Gegen schmutzige Deals

Florian Boillot

Mehrere Dutzend Menschen haben am Dienstag vor dem Bundesverteidigungsministerium in Berlin gegen die Unterstützung der türkischen Kriegspolitik in Kurdistan protestiert. Anlass war der Besuch des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar bei Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Zu dem Protest hatte der kurdische Dachverband Kon-Med aufgerufen, wie die Nachrichtenagentur ANF berichtete. In Redebeiträgen wurde Ankaras Werbefeldzug für eine weitere völkerrechtswidrige Invasion in Nordostsyrien sowie in Sindschar (Nordirak) kritisiert. (jW)