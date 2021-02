Ein bisschen Frieden

Stuttgart. Wende im Machtkampf: Vorstandschef Thomas Hitzlsperger zieht seine Kandidatur für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart zurück. Das teilte er in einer auf seiner Homepage veröffentlichten Videobotschaft am Sonntag abend mit. »Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich jetzt meinen Teil dazu beitragen«, erklärte er. Hitzlsperger hatte sich kurz vor dem Jahreswechsel um das Präsidentenamt beworben und Amtsinhaber Claus Vogt scharf kritisiert. (dpa/jW)