Es sticht das Kollektiv

Str/Xinhua/imago images Im Konfettiregen: Dänemarks Torhüter Niklas Landin hält den WM-Pokal

Auch ein Wurf direkt ins Gesicht kurz vor Schluss konnte Niklas Landin nicht stoppen: In der Umkleidekabine der dänischen Handballer schrie der erneut herausragende Torhüter des THW Kiel am Sonntag abend seine Freude über den Gewinn der Weltmeisterschaft in Ägypten heraus. Im Konfettiregen nach dem 26:24 (13:13)-Erfolg im skandinavischen Finale gegen Schweden stemmten der 32jährige und seine Teamkollegen kurz darauf in der nahezu leeren Halle in Kairo den goldenen WM-Pokal in die Höhe.

»Ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft«, sagte Landin. »Wir hatten nicht so viele Momente, wo wir Bälle weggeworfen oder Strafen bekommen haben. Wir kämpfen wie ein Team.« Auch Trainer Nikolai Jacobsen hatte an der Seitenlinie alles gegeben und saß nach dem Spiel zunächst erschöpft auf seinem Stuhl. »Ich bin müde«, gab der frühere Bundesligaprofi lachend zu. »Das war ein fantastisches Stück Arbeit.«

Mit ihrer erfolgreichen Titelverteidigung untermauerten die Dänen ihren aktuellen Ausnahmestatus im Welthandball. Für den mit zahlreichen Bundesligaprofis angetretenen Olympiasieger war es der 19. Sieg in einem WM-Spiel in Serie, was nie zuvor einer anderen Mannschaft gelungen war. Neben dem überragenden Landin hatte Superstar Mikkel Hansen mit sechs Treffern großen Anteil am Erfolg der Dänen. Auch der Rückraumstar von Paris Saint-Germain fiel nach dem Schlusspfiff dem wieder mal entscheidenden Tormann in die Arme. Landin hatte eine herausragende Quote von 41 Prozent gehaltenen Bällen. Zum wertvollsten Spieler des Turniers wurde allerdings Hansen gewählt.

Während die Dänen ihre Titelverteidigung auch ohne Zuschauer in der Halle ausgelassen feierten, war die Enttäuschung bei den Schweden groß. Fast 22 Jahre nach ihrem letzten WM-Titel, den sie im Sommer 1999 in Ägypten geholt hatten, verpassten sie nun ebenfalls in Kairo den fünften WM-Triumph der Verbandsgeschichte. Einer sensationell starken Turnierleistung fehlte am Ende die Krönung. Auch der mit fünf Treffern erfolgreichste schwedische Torschütze Hampus Wanne von der SG Flensburg-Handewitt konnte die Niederlage nicht verhindern, weil sich letztlich die individuelle Klasse der Dänen durchsetzte.

Die Bronzemedaille hatte sich zuvor Europameister Spanien durch ein 35:29 (16:13) gegen Rekordweltmeister Frankreich gesichert. Maßgeblichen Anteil am ungefährdeten Sieg der Iberer hatte Torhüter Rodrigo Corrales mit zahlreichen Paraden. Bei den mit sechs WM-Titeln dekorierten Franzosen war im neunten Turnierspiel ganz offensichtlich die Luft raus.

Ein ganz anderes Bild bot sich im Finale. Hochklassig, temporeich und explosiv: Dänemark und Schweden, im März einer der drei deutschen Gegner in der Olympiaqualifikation, lieferten sich über 60 Minuten ein heiß umkämpftes sowie überaus rasantes Duell auf Augenhöhe. Und das, obwohl die Schweden bei der erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragenen WM auf einige Stammkräfte verzichten mussten, während die Dänen nahezu in Bestbesetzung antraten. Bis in die Schlussphase führte keines der beiden Teams mit mehr als zwei Toren, ehe Dänemark dank der Paraden von Landin davonzog.

Generell sorgten immer wieder die Keeper auf beiden Seiten für die Glanzpunkte. Sowohl Landin bei den Dänen als auch Andreas Palicka von den Rhein-Neckar Löwen bei den Schweden überzeugten mit etlichen Weltklasseparaden. Aus dem Spiel bestachen beide Mannschaften durch ihr Kollektiv und profitierten weniger als gewohnt von den Einzelaktionen ihrer Ausnahmekönner Jim Gottfridsson (Schweden) und Hansen (Dänemark).

Mit dem Finale ging am Sonntag eine turbulente Weltmeisterschaft zu Ende. Nach reichlich Coronagetöse im Vorfeld des Turniers mit dem Rückzug der Teams von Tschechien und den USA und dem Ausschluss von Kap Verde noch in der ersten Turnierwoche beruhigte sich die Lage schnell. Die Diskussionen rückten in den Hintergrund, die viel diskutierte »Blase« hielt trotz der 32 teilnehmenden Mannschaften erstaunlich dicht.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hatte nach dem Hauptrundenaus der deutschen Mannschaft mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele oder die Fußball-EM im Sommer gar von einer »sehr guten Blaupause« gesprochen. Es sei alles »absolut sicher« und »absolut safe« gewesen – doch am Wochenende meldete ausgerechnet der Deutsche Handballbund (DHB) mit Kreisläufer Johannes Golla seinen ersten Coronafall.