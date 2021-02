Signal aus Kalifornien

Alphabet Workers Union Mitglieder der neuen Gewerkschaft AWU beim Internetriesen Alphabet zeigen Gesicht

Im Silicon Valley, dem nordkalifornischen Big-Tech-Eldorado für die größten Plattformkapitalisten der Welt, haben gewerkschaftsfreundliche Meldungen Seltenheitswert. Nun kommen aus dem Lager des Google-Konzerns und dessen milliardenschwerer Holdinggesellschaft Alphabet gleich zwei: US-Beschäftige des Quasimonopolisten – Googles weltweiter Marktanteil bei Suchmaschinen liegt bei über 92 Prozent − haben mit der Alphabet Workers Union (AWU), die binnen einer Woche nach Gründung von 230 Mitgliedern rasch auf über 700 anwuchs, entgegen aller Union-Busting-Druckstrategien kürzlich nicht nur eine Minderheitsgewerkschaft samt Betriebsrat gegründet, sondern diese nun auch weiterführend international organisiert. Das schrieb die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Montag in einer Mitteilung.

»Alpha Global« heißt die neue weltweite Allianz, der 13 Gewerkschaften aus zehn Ländern angehören, darunter etwa solche aus Großbritannien, Schweden, Italien, der Schweiz und mit Verdi auch aus Deutschland. Verdi sieht in dem globalen Gewerkschaftsbündnis unter dem Dach der UNI Global Union »eine starke Plattform der Solidarität« – eine, die auch bitter nötig ist. »Das ist ein ganz wichtiger Schritt für Googles Mutterkonzern Alphabet und darüber hinaus ein Signal an die Techworkerbranche an sich«, sagte Christine Muhr, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, am Montag gegenüber jW. »Software­entwickler gestalten viel, was neue Technologien angeht, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Sie sehen sich etwa auch bei der Implementierung von Daten­tracking mit ethischen Grundsatzfragen konfrontiert und sie sollten deshalb keine Nachteile befürchten müssen, wenn sie ihre Meinung frei äußern. Transparenz und demokratische Mitbestimmung sind entscheidend.«

Die Probleme bei Alphabet sind derweil vielfältig und müssen global adressiert werden. Hauptsächlich, so Muhr, gehe es zwar um Mitbestimmung, aber es knirscht noch an anderen Stellen im Google-Gebälk. Bei vielen Alphabet-Beschäftigten handele es sich um Leiharbeiter, externe Auftragnehmer oder Lieferanten, die gegenüber regulär Beschäftigten eindeutig im Nachteil sind. Nötig seien somit Verbesserungen der Beschäftigtenrechte in sämtlichen Niederlassungen sowie der kompletten Lieferkette.

Schon lange sei Google respektive Alphabet von seiner ehemaligen ethischen Selbstverpflichtung »Don’t be evil« (»sei nicht böse«) spürbar abgekommen, moniert die Gewerkschaftsföderation UNI in ihrer Digitalproklamation zur Alpha-Global-Allianz. Weiter heißt es da: Leider gebe es bei Alphabet »Ungleichheiten, die mit sexueller Belästigung und Unterdrückung sexueller Minderheiten sowie farbiger Menschen verbunden sind. Das Unternehmen ist ein Ort, an den viele (…) kamen, um die Welt zu verändern, um sie demokratischer zu machen, nur um feststellen zu müssen, dass Alphabet die freie Rede unterdrückt.«

Das Firmenmotto »Don’t be evil« strich Alphabet vor knapp drei Jahren aus dem internen Verhaltenskodex − zugunsten von »Do the right thing«. Das Richtige tun? Das ist offensichtlich unvereinbar mit den mannigfaltigen Diskriminierungen, die die Gewerkschafter beklagen. Erst im Dezember sorgte die Entlassung der US-KI-Ethikforscherin Timnit Gebru für Empörung. Der Grund für ihre Demission: In einer Forschungsarbeit soll sich Gebru kritisch über KI-basierte Sprachtechnologie geäußert haben. Anschließend hatte die Informatikerin nach ihrer Kündigung Kritik an Googles Umgang mit Randgruppen und Diversität geübt. Schon in den Vorjahren litt der Ruf des Internetgiganten mehrfach. Immer wieder bemängelten Beschäftigte den grundsätzlich undemokratischen Führungsstil seitens der Bosse.

Ein »gerechtes« Google schließlich fordert Verdi unter dem Gesichtspunkt seines Gewerkschaftsbeitritts in die internationale Allianz. Dieses habe »weitreichende Auswirkungen auf unsere Demokratie und Gesellschaften«, wurde Christoph Schmitz, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, in der Mitteilung zitiert. »Das kann momentan eben noch nicht der Fall sein, wenn man sich zum Beispiel die Geschlechterdiskriminierung ansieht«, ergänzte Christine Muhr.

Einen Erfolg auf US-Seite gibt es aber bereits zu vermelden: So hätten Beschäftigte Google bereits gezwungen, ein erstes Bündel an Grundsätzen für die ethische Verwendung von künstlicher Intelligenz festzulegen. Dies geht aus der Erklärung der Allianz hervor. Betriebsratsgründungen außerhalb der USA sollen folgen. In Planung seien sowohl ein deutscher als auch ein weiterer europäischer Betriebsrat. In Zürich beispielsweise − allein hier beschäftigt Google rund 4.000 Angestellte; es ist die größte Niederlassung außerhalb der USA − wurde eine Personalvertretung des Tech-Riesen erstmals im Sommer 2020 ins Leben gerufen. Internationale Aktionen seien jetzt »besonders wichtig«, lässt UNI Global Union daher ferner verlauten. Google habe die Repressalien gegen Kritiker verschärft und sich in der Vergangenheit stets gegen Organisationsbemühungen heftig gewehrt. Nun holt Alpha Global zum Konter aus.