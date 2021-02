Nachschlag: Börsenaufstand

Bryan Smith/imago images/ZUMA Wire Gavin Wax (M.), Präsident der Jugendorganisation der Republikanischen Partei, kämpft für die »Freiheit« des Marktes (New York, 31.1.2021)

Der »Aufstand der Kleinanleger« rund um die Aktien des Videospielvertreibers Gamestop schlägt hohe Wellen. Und einige scheinen dabei ihren politischen Kompass zu verlieren. So auch die Jugendorganisation der Republikanischen Partei. »Das New Yorker Finanzviertel erinnerte gestern Abend ein bisschen an die Zeiten, als die Occupy-Bewegung gegen das Finanz- und Bankensystem Sturm lief«, leitete der DLF-Moderator das Wirtschaftsgespräch ein. Aber: »Diesmal war es eine Jugendorganisation der Republikaner, die an der Wall Street nach strengeren Regeln für die Finanzmärkte rief«, um die Macht der Hedgefonds einzudämmen. »Noch erstaunlicher wird das ganze aber dadurch, dass ganz ähnliche Forderungen auch von linken demokratischen Senatoren, von Bernie Sanders und Elisabeth Warren zu hören sind«, so die Wirtschaftsredakteurin Birgid Becker. Einheitsfront gegen das US-Kapital also? Bestimmt nicht. Dem Trump-Nachwuchs geht es schließlich nur um die »Freiheit« des Marktes. (rsch)