Adriano Machado/REUTERS Und dann kam der Schlamm: Hunderte Todesopfer gab es, nachdem der Damm der Eisenerzmine der Firma Vale gebrochen war (Brumadinho, Brasilien, 5.2.2019)

Als Ende vergangenen Jahres das Urteil im Prozess um den antisemitisch motivierten Anschlag von Halle verkündet wurde, hieß es in vielen Medien, der Attentäter sei für einen »misslungenen Anschlag« auf eine Synagoge verurteilt worden. Einen Anschlag als misslungen zu betrachten entspricht ziemlich genau der Sichtweise der Täter und ihrer Unterstützer. Und ist ein Indiz dafür, dass, was Tat und Prozess anbelangt, noch eine Menge Arbeit zu verrichten ist. Einen Beitrag zu ebendieser Aufarbeitung leistet die Sendung »Recycling: Der rechte Terror endet nicht – Der Strafprozess um den Anschlag in Halle (Saale)« (Di., 7 Uhr, FSK). Am Wochenende läuft zum Thema außerdem »Inkasso Hasso – Im Danach #5« (Sa., 18 Uhr, Radio Corax).

Die Debatte um Depressionen als »Volkskrankheit« hat in den letzten Jahren weiter an Fahrt aufgenommen. Selbstverständlich dominieren hierbei die Empowerment-Untertöne, die Analyse der krankmachenden Verhältnisse hingegen bleibt unterbelichtet. Das Feature von Charly Kowalczyk zur Situation bei Teenagern, »Mama, ich kann nicht mehr! Wenn junge Menschen unter Depressionen leiden« (NDR 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur), sollte man sich trotzdem anhören.

Empfehlenswert sind Frank Schulz’ Bearbeitung seines Romans »Onno Viets und der Irre vom Kiez« (NDR 2013; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) und ein am Wochenende laufendes Kriminalhörspiel des Autors: »Die Hexenbraut« (NDR 2017; So., 19 Uhr, NDR Kultur). Ein Sci-Fi-Klassiker von Philip K. Dick läuft mit »Träumen Androiden?« (BR 1999; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Wenig später geben Philipp Lemmerich und Jessica de Almeida in ihrem Feature »Tote Flüsse, deutscher Stahl – Dammbrüche in Brasilien« (SWR/WDR 2021; Mi., 22 Uhr, SWR 2) einen Überblick zu den folgenreichen Machenschaften der deutschen Industrie im größten Land Südamerikas. Auch der deutsche TÜV ist involviert. An »Oury Jalloh und so viele andere« (Do., 9 Uhr, FSK) erinnert die gleichnamige Sendung, in der mehrere Todesfälle im Dessauer Polizeigewahrsam thematisiert werden.

Urgesendet wird Björn SC Deigners Hörspiel »Der Großinquisitor« (SWR 2021; Do., 22 Uhr, SWR 2), frei nach Fjodor Dostojewskis »Die Brüder Karamasow«. Nach einer freundlichen Übernahme vom Querfunk Karlsruhe ist aus Hamburg »Sachzwang FM: Der Virus und ›wir‹« (Fr., 9 Uhr, FSK) zu hören. Einen Banküberfall nicht nur für einen, sondern gleich viele gute Zwecke verübt eine Frauenbande nach Robin-Hood-Manier in Simone Buchholz’ Krimi »Havanna« (HR/SWR 2020; Fr., 22 Uhr, SWR 2). Ihre Figuren auf dem Weg durch eine postapokalyptische Welt nach dem atomaren Supergau begleitet Stéphanie Marchais in »Roter Wald« (WDR 2013; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5). Eine durch die Jahrzehnte reichende Familiengeschichte vietnamesischer Einwanderer erzählt Thomas Köck in »Atlas« (MDR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF).

Maschinenmusik, die auf algorithmischen Operationen beruht, gibt es in Hannes Seidls »Befreit die Maschinen!« (HR 2021; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur). Anlässlich von Thomas Bernhards bevorstehendem 90. Geburtstag wird »Das Kalkwerk« (DLR Berlin/SWR 2001; So., 18.20 Uhr, SWR 2) in der Regie von Ulrich Gerhardt wiederholt. Und aus der Schweiz kommt der Klassiker »Schöne neue Welt« (RBB 2016; Mo., 14 Uhr, SRF 1) von Aldous Huxley.