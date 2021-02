Einer muss den Anfang machen

imago/Klaus Rose Meilenstein der Friedensbewegung: Gert Sommer gehörte 1980 zu den Erstunterzeichnern des »Krefelder Appells« (Demonstration zum Antikriegstag, Bremen 1982)

An diesem Dienstag wird Gert Sommer 80 Jahre alt. Er ist ein Glücksfall für die Wissenschaft der Psychologie wie für die Friedensforschung und -bewegung. Jahrzehntelang hat er an der Philipps-Universität in Marburg erfolgreich Gemeindepsychologie gelehrt – seine Professur wurde nach seiner Emeritierung 2006 leider nicht mit diesem Fokus neu ausgeschrieben.

Tiefe Spuren hat er in der Friedensbewegung wie der Friedensforschung hinterlassen. In den 1980er Jahren zählte er zu den Erstunterzeichnern des legendären »Krefelder Appells«, der von an die fünf Millionen (!) Menschen unterschrieben wurde. Er wurde hier explizit als Wissenschaftler aktiv und begründete so maßgeblich die beruflichen Friedensinitiativen mit, die teilweise bis heute arbeiten. An der Universität Marburg bildete er mit einer illustren interdisziplinären Gruppe von Mitdenkerinnen und Mitdenkern den Nukleus des heutigen hochrenommierten Zentrums für Konfliktforschung (ZfK). Er war lange Jahre in Vorstand und Direktorium der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Friedens- und Abrüstungsforschung und des ZfK.

Auch die seit bald vier Jahrzehnten erscheinende Zeitschrift Wissenschaft und Frieden ist ohne Gert Sommer nicht denkbar. Das von ihm mit aus der Taufe gehobene Forum Friedenspsychologie ist bis heute Mitherausgeber. Im Jahr 2004 verlieh ihm die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie den Ehrenpreis für Beiträge in Friedenspsychologie und Gemeinde­psychologie, besonders zu sozialer Unterstützung. Das Forum Friedenspsychologie e. V. verleiht ihm zu Ehren seit 15 Jahren den Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie, mit dem jährlich hervorragende akademische Abschlussarbeiten ausgezeichnet werden.

Zwei Bereichen hat sich der unermüdliche Forscher, Lehrer und Aufklärer besonders gewidmet: Den Menschenrechten und Feindbildern – sowie deren Zusammenhängen. So hat er in seiner empirischen Forschung u. a. gezeigt, welche Defizite trotz ihrer Wichtigkeit im Wissen über Menschenrechte in der Bevölkerung bestehen. Diese Mängel entsprechen einer »Halbierung« der Menschenrechte, die im Kontext von Konflikten (wie dem Kalten Krieg) der Stärkung der eigenen positiven Identität und der Stabilisierung von Feindbildern dient, die sich auch in den Medien wiederfinden: Im Westen wurden individuelle, zivile, politische Rechte betont, aber soziale und wirtschaftliche Rechte ignoriert oder heruntergespielt, im Osten umgekehrt. So konnte jede Seite für sich in Anspruch nehmen, Hüter der Menschenrechte zu sein. Auch der politische Missbrauch der Menschenrechte in Form sogenannter humanitärer Interventionen hat Gert immer wieder beschäftigt. Aktuell arbeitet er an einer Neuauflage des ungeheuer wichtigen »Handbuchs der Friedenspsychologie«, dessen Erstauflage 2004 erschien.

Gert Sommer, nicht zu vergessen, ist von einer tiefen Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit geprägt. Nachhaltigkeit, ökologisches Denken und Leben bestimmen sein Handeln. Nach wie vor ist er Ansprechpartner und Ratgeber für viele in einer zuweilen unübersichtlich erscheinenden politischen Landschaft.

Wir wünschen Gert und uns, einbegriffen seine engagierte Familie, noch lange gemeinsame kämpferische Jahre! Die Arbeit für die Menschenrechte wie auch die Aufklärung über Feindbilder sind essentiell für das Zusammenleben der Menschen.