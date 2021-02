Aufmarsch in Wien

imago images/photonews.at Polizei mit Großaufgebot bei Demo gegen Coronamaßnahmen am Sonntag in Wien

Etwa 10.000 Menschen sind am Sonntag bei einem unangemeldeten »Coronaspaziergang« durch Wien marschiert. Nachdem die Polizei die Versammlung im Laufe des Nachmittags nach eigenen Angaben aufgelöst hatte, zogen rund 2.500 Demonstrantinnen und Demonstranten, darunter zahlreiche Neonazis und rechte Hooligans, größtenteils unbehelligt durch die Stadt. Am Rande der Demo kam es zu mehreren Übergriffen auf Antifaschisten und Journalisten.

Eigentlich hatte die Wiener Polizei 15 für das Wochenende angemeldete Demonstrationen untersagt, darunter auch die für Sonnabend angekündigte FPÖ-Kundgebung »Demokratie, Freiheit und Grundrechte«. Auch den von den »Querdenkern« geplanten »Tag der Freiheit« verboten die Behörden. Bereits zwei Wochen zuvor waren rund 10.000 Coronaleugner, Verschwörungsmystiker und Faschisten größtenteils unter Missachtung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln durch die Bundeshauptstadt gezogen.

Ein ähnliches Publikum marschierte auch dieses Wochenende – trotz Verbots – durch Wien. Bereits Sonntag vormittag fanden sich einige Protestierende in der Innenstadt zwischen Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz ein. Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem »Identitären«-Chef Martin Sellner, der verurteilte Neonazi und Holocaustleugner Gottfried Küssel und die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch. Die Zahl der Teilnehmer stieg bis 13 Uhr auf rund 10.000, unter anderem waren sie mit Reisebussen zum »Spaziergang« angereist. Von Masken und Abstandsregeln war auch an diesem Wochenende wenig zu sehen.

Die Stimmung der Teilnehmer war von Beginn an aggressiv, es kam zu vereinzelten Tumulten und die rund 1.000 Einsatzkräfte schienen bereits zu diesem Zeitpunkt teils völlig überfordert. Versuchte die Polizei den Demonstranten zunächst den Weg zu versperren und sie einzukesseln, durchbrachen die »Spaziergänger« mit »Wir sind das Volk«-Gegröle und gelegentlichen »Sieg Heil«-Rufen kurz nach 13 Uhr die Polizeikette am Stadtring. Im Laufe des Tages waren auch immer wieder »Kurz muss weg« oder »Danke Polizei«-Parolen zu hören. Es war auch an diesem Wochenende ein wilder Mix aus Verschwörungsmystikern, Antisemiten, Impfgegnern und einschlägig bekannten Faschisten.

Gegen 15 Uhr meldete die Wiener Polizei, die Versammlung aufgelöst zu haben. Jedoch »spazierten« nach der offiziellen Auflösung rund 2.500 Personen bis in die Abendstunden durch die Stadt. Zu diesem Zeitpunkt schien der Wiener Exekutive die Kontrolle teils gänzlich entglitten zu sein. Mehrere Stunden lang bewegten sich die Demonstranten mitten durch den Wiener Abendverkehr und konnten unbeschwert ihre Runden durch die Innenstadtbezirke drehen. Rund 30 Antifaschisten versuchten, den Marsch über den Ring auf Höhe des Stadtparks zu blockieren. Die Blockade wurden zunächst von faschistischen Hooligans überfallen und später von der Polizei geräumt. Wie die Tageszeitung Der Standard berichtete, versuchten rund 50 Teilnehmer im Laufe des Nachmittags mit Holzlatten bewaffnet das – sich nach wie vor im Umbau befindliche – Parlament zu stürmen. Auf mehreren Videos im Kurznachrichtendienst Twitter ist zu sehen, wie Teilnehmer in den Abendstunden Journalistinnen und Journalisten angreifen.

Insgesamt kam es laut Polizei zu 1.766 Anzeigen und elf Festnahmen. Unter den Festgenommenen befanden sich auch Martin Rutter, ehemaliger Kärnter Landtagsabgeordneter und Initiator mehrerer Coronademos. Er soll versucht haben, einen Beamten anzugreifen.