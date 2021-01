Bundesregierung plant Einreisestopp für fünf Länder

John Macdougall/Pool via REUTERS Aus Angst vor den Mutationen: Seehofer will Einreiseverbote

Berlin. Die Bundesregierung will die Einreise aus den Verbreitungsgebieten besonders gefährlicher Coronavarianten weitgehend stoppen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Donnerstag am Rande eines EU-Innenministertreffens, es müsse innerhalb der Bundesregierung nur noch geklärt werden, welche Ausnahmen man zulässt. Eine Entscheidung soll bis zu diesem Freitag fallen. Betroffen wären derzeit fünf Länder, die von der Bundesregierung als sogenannte Mutationsgebiete eingestuft sind: Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien. Deutsche, die sich derzeit in betroffenen Ländern aufhalten, sollen laut Seehofer nach Hause zurückkehren können. »Da ist wohl die Möglichkeit einzuräumen«, sagte er. Berlin möchte die Einreisesperre unabhängig von einer EU-Regelung durchziehen. Seehofer hatte die Diskussion über weitere Einreiseverschärfungen bereits am Dienstag ins Rollen gebracht. Die Bundesregierung prüfe »die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null«, sagte er der Bild. Jetzt stellte er klar, dass zur Bekämpfung der Coronapandemie kein generelles Verbot von Auslandsreisen geplant sei und gab dafür rechtliche Gründe an. (dpa/jW)