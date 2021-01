Halbe Sache

Melbourne. Bei den Australian Open, die ab dem 8. Februar stattfinden, werden täglich bis zu 30.000 Zuschauer auf der Anlage im Melbourne Park zugelassen. Das gaben die Veranstalter am Sonnabend bekannt. Martin Pakula, Sportminister des Bundesstaates Victoria erklärte, man erwarte in den zwei Turnierwochen 390.000 Besucher und damit halb so viele wie im vergangenen Jahr. An den ersten acht Turniertagen sind täglich 30.000 Zuschauer erlaubt, ab dem Viertelfinale noch 25.000. (sid/jW)