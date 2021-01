Vier gewinnt

Innsbruck/Igls. Olympiasieger Francesco Friedrich hat einen weiteren Rekord im Bobsport aufgestellt. Der Sachse gewann am Sonntag in Innsbruck/Igls auch den vierten und letzten Viererbobwettbewerb und holte sich mit der Idealpunktzahl 900 den Gesamtweltcup. Tags zuvor hatte er an gleicher Stelle bereits den Zweierwettbewerb für sich entschieden. Friedrich setzte sich fünf Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften in Altenberg vor dem Österreicher Benjamin Maier und Justin Kripps aus Kanada durch. (dpa/jW)