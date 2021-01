Produktives Konzept

Jan Woitas/ZB/dpa Rechte Demonstranten am 27. August 2018 in Chemnitz

Bei den Ausschreitungen sowie Hetzjagden auf mutmaßliche Migranten in Chemnitz im August 2018 wurden die rechten Schläger von einer Menge von Claqueuren ermuntert und von einer lokalen Stadtratsfraktion unterstützt. Das Zusammenspiel von AfD, lokaler rechter Szene und einer amorphen Masse von Menschen mit Bedrohungsphantasien und Feindbildern kann das rasche Anwachsen der damaligen Proteste erklären. Für den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer und seine Mitautorinnen und -autoren illustrieren sie das, was sie in dem Buch »Rechte Bedrohungsallianzen« unter dem Begriff des »konzentrischen Eskalationskontinuums« fassen. Ein Kapitel behandelt denn auch die Zuspitzung der Ereignisse in Chemnitz.

Generell geht es den Verfassern aber darum, auf die Bedeutung dessen aufmerksam zu machen, was Heitmeyer unter dem Begriff der »gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit« (GMF) subsumiert, weil sich daraus die »nationalradikalen« Milieus speisen und diese GMF den Nährboden für neonazistische Szenen und auch konspirativ arbeitende Gruppen bildet, aus denen schließlich Terroristen hervorgehen können.

Heitmeyer hat als Gründer und langjähriger Leiter des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung über Jahre rechte Einstellungsmuster in der Bundesrepublik analysiert – nachzulesen etwa in den zehn Folgen der »Deutschen Zustände«. Die Mitautoren Manuela Freiheit und Peter Sitzer kommen aus diesem Institut. Seit seiner Studie von 1987 über »Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen« geht Heitmeyer davon aus, dass Individuen durch soziale Desintegration und Kontrollverlust für die »Ideologie der Ungleichwertigkeit« offen werden. Auch das »ökonomistische Denken« in diesem System hat er schon früh als Nährboden für GMF ausgemacht.

Die Prekarisierung breiter Schichten, so auch die These in der neuen Publikation, bedingt ein Gefühl der Ohnmacht, während das ökonomistische Denken das Ellbogenverhalten fördert. Unter Verweis auf Klaus Dörre erklären die Verfasser: »Ein ›landnehmender Kapitalismus‹ drang in soziale Lebenswelten ein und verursachte schleichende Prozesse der Entsicherung von Lebenssituationen, Lebensplanungen und Statuspositionen.« Eine wichtige Rolle wird dem Internet zugeschrieben, einem »Instrument der Demokratiezerstörung«.

Es geht den Autoren zum einen darum, das ganze Spektrum rechter Gruppierungen und Initiativen von der Parteipolitik bis hin zu rechtsterroristischen Zellen und »einsamen Wölfen« auszuleuchten, zum anderen darum, das Kontinuum der Radikalisierung aufgrund der Gemeinsamkeiten, nämlich menschenfeindlichen Einstellungen, der Abwertung von Minderheiten und der Gewaltakzeptanz, aufzuzeigen. Eine viereinhalb Seiten lange, eng bedruckte Liste mit Namen von Menschen, die seit 1990 in Deutschland Opfer rechter Gewalt geworden sind, verdeutlicht die Dramatik der Lage.

Das »konzentrische Eskalationskontinuum« wird so dargestellt: Je mehr Alltagsrassismus, Sexismus, Homophobie usw. in der Bevölkerung, desto günstiger ist das Klima für ein »Milieu des autoritären Nationalradikalismus« wie etwa in der AfD. Eine weitere Stufe bilden dann zum Beispiel neonazistische Kameradschaften, von denen zu konspirativ agierenden Gruppen gewechselt werden kann, die dann eventuell »terroristische Vernichtungsakteure« hervorbringen. Das Bild der Zwiebel soll die quasi organische Einheit der Schichten oder Stufen von rechtem »Extremismus« verdeutlichen. Die äußere Schicht, die alles umschließt, steht dabei für das Alltagsdenken. Feindbilder, Verschwörungstheorien (z. B. »Umvolkung«) oder Geschichtsmythen bilden »Legitimationsbrücken« zwischen den Eskalationsstufen. Sie »rechtfertigen« schließlich sogar Terroranschläge.

Um den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren im Eskalationskontinuum zu erfassen, sind reale und virtuelle Aktionsräume zu berücksichtigen, also die Aktionen auf der Straße und die Kommunikation im Internet. Damit befassen sich die Autoren in einem eigenen Unterkapitel, ebenso wie mit dem »verdeckten Eindringen in Sicherheitsinstitutionen«. Dem Modell des Eskalationskontinuums folgend werden in einzelnen Kapiteln die Ideologie, die Ziele sowie Strategien von AfD und »Pegida« analysiert, dann rechtsradikale Bewegungen und neonazistische Kameradschaften und schließlich das Unterstützermilieu, in dem Drehbücher und Anleitungen für Terrorakte ausgetauscht werden. Besondere Aufmerksamkeit widmen die Verfasser der Rolle von Intellektuellen und dem, was sie »Raumordnungsbewegung« nennen. Ihrer Ansicht nach muss Stützpunkten und »Bürgerinitiativen« im ländlichen Raum mindestens so viel Beachtung geschenkt werden wie rechten Szenen in städtischen Quartieren.

Interessant ist der Versuch der Verfasser, auf Basis früherer Anschläge ein hypothetisches Ablaufschema zu skizzieren, wie jemand zum rechtsradikalen Attentäter werden kann, wobei sozialen Lagen, Bezugsgruppen und Ideologien auf jeder Stufe ihre Radikalisierungsimpulse zugewiesen werden. Das Buch kann für die politische Arbeit hilfreich sein. Das »Eskalationskontinuum« ist ein produktives Konzept. Umso bedauerlicher ist, dass das stellenweise bemüht artifizielle Soziologendeutsch manchen Interessierten das Lesen verleiden dürfte.