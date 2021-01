Nach 88tägiger Schließung werden die Vatikanischen Museen am Montag wieder für Besucher geöffnet. Das teilten die Päpstlichen Galerien am Wochenende mit. Interessierte müssen sich vorab online registrieren. Museumsdirektorin Barbara Jatta hatte den Schritt bereits Mitte Januar angekündigt. Die erfolgreichen Onlineangebote wie die Serie »Kunst, die tröstet«, würden jedoch fortgeführt, so Jatta. Die italienische Regierung hatte vor kurzem erlaubt, Museen und Ausstellungen in Regionen mit niedrigem Ansteckungsrisiko wieder zu öffnen, der Vatikan orientierte sich an dieser Vorgabe.

Ab Montag können auch in Polen wieder Museen und Kunstgalerien besucht werden. Das hatte das Gesundheitsministerium am Donnerstag entschieden. Die Infektionslage sei weitgehend stabil. Auch Einkaufszentren dürfen dann unter Hygieneauflagen öffnen. (jW)