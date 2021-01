Der Boden sauber, der Po dreckig

Nicolas Armer/dpa Die Rute nicht vergessen: Deutsche Gründlichkeit im Schaubild

Das Zauberwort deutscher Einwanderungspolitik heißt »Integration«. Ihre praktische Ausgestaltung findet sie in der »Integrationskursverordnung«, die 2005 mit dem damaligen Zuwanderungsgesetz in Kraft trat. Je nach »Integrationsbedürftigkeit« hängen amtliche Zahlungen oder Sanktionen vom Besuch eines »Integrationskurses« ab, der sich aus einem 600stündigen Sprachkurs und einem 100stündigen »Orientierungskurs« zusammensetzt. Soweit die Fakten.

Ein genauerer Blick auf die Lehrmaterialen dieser Kurse zeigt schnell, dass es dabei nicht allein um Spracherwerb oder das Zurechtkommen in einer neuen Umgebung geht. Scheinbar harmlose, manchmal lustige Karikaturen oder Sprechblasen buchstabieren soziale Verhaltensregeln und Umgangsformen in alltäglichen Situationen aus – ein Vorgang, der als »Wertevermittlung« beschrieben wird: »Man schenkt keinen Hund«, stellt etwa eine Übungsaufgabe zum Pronomen »man« klar, als diskutiert wird, welche Geschenke in Deutschland für die Einweihungsparty einer Wohnung angemessen sind. Lernkapitel wie »Der gute Ton« kontrastieren einen bürgerlichen Verhaltenskodex mit einem potentiellen kulturellen Fehlverhalten, das es vorbeugend abzuwenden gilt: »Man muss immer leise sein«, heißt es dann etwa, oder: »Schmutzige oder kaputte Kleidung ist in Deutschland nicht akzeptabel.«

Christine Lemke, die selbst als Dozentin für Migranten arbeitet, und der Künstler und Autor Achim Lengerer haben mit ihrem Sammelband »Man schenkt keinen Hund« nun »nichteinvernehmliche Texte, Interviews und Bildstrecken« herausgegeben, die aus einer Reihe von Ausstellungen hervorgegangen und ein unabdinglicher Metakommentar zum Umgang mit den offiziell vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassenen Lehrwerken für die »Integrationskurse« sind. Das Buch will »das Lehrmaterial aus seinem fixierten Bedeutungsraum herauslösen« und so die darin eingeschriebene Politik sichtbar und kritisierbar machen. Es ist eine längst überfällige Analyse deutschen Erziehungs- und Disziplinierungswahns.

»Integration, wie ich, wie wir sie wahrscheinlich alle gelernt haben, basiert auf dem Konzept der leeren Hände, das heißt: auf der Vorstellung, dass die, die sich integrieren sollen, nichts mitbringen außer ihren Nöten und sich ihre Herkunft abgewöhnen müssen wie eine schlechte Gewohnheit. Bei uns spuckt man nicht auf den Boden. Deshalb ist der Boden so schön sauber. Bei uns wischt man sich den Po nicht mit Wasser, sondern mit Klopapier. Deswegen ist der Po so schön dreckig«, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal in einem Beitrag des Buchs. Vielstimmigkeit ist Teil des Konzepts von »Man schenkt keinen Hund«, eine »Politik des geteilten und teilenden Sprechens«. Wie verletzend, ausgrenzend und diskriminierend zunächst unschuldig wirkende Lehrinhalte sein können, wird in den Kursen selbst, hört man denjenigen zu, die sie besuchen, kaum reflektiert. So geht es dort mitnichten um die Ängste und Sorgen vieler nichtweißer Menschen, die sich nicht erst seit den jüngsten rassistischen Ausschreitungen in Deutschland verunsichert fühlen und Angst haben. Weder in der Nachbarschaft noch am Arbeitsplatz, weder im Blumenladen noch im Supermarkt etwa finden sich in Abbildungen schwarze Kolleginnen oder Kunden. Die Deutschbücher, arbeitet dieser Band überzeugend heraus, führen eine absurde deutsche Heimeligkeit vor, unberührt von den Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte. Migrantinnen und Migranten sind und bleiben unsichtbar und erscheinen als Problemfall eines einheitlichen Nationalstaats. Ihnen werde, wie Mark Terkessidis in seinem Buch »Interkultur« (2011) schrieb, die Rolle einer »Störung im Normablauf der Gesellschaft« zugeschrieben, die erst durch Eingliederung, also »Integration« und somit eine einseitig zu erbringende Leistung beseitigt werden könne.

Deutsch als zu lernende Fremdsprache, analysiert Aretha Schwarzbach-Apithy anhand einer Lektion mit dem Namen »Bei uns und bei euch«, werde aus dem Fokus gedrängt zugunsten eines Regelwerks, das »andere« identifiziere und als untragbar für die Aufnahmeordnung annehme: »Die Konstruktion der Wissenslosigkeit (…) entspricht der Annahme des (noch) Nichtzivilisiertseins; ein Begriff mit speziellen bürgerlichen, erzieherischen und kolonialen Bedeutungen und Aufladungen.« Gleichzeitig werde vermittelt, dass »Deutsche« anderen Verhaltensweisen gegenüber keine Toleranz aufbringen würden oder könnten.

»Man schenkt keinen Hund« setzt auf einen künstlerischen wie diskursiven Zugang, macht verklausulierte und implizierte Rassismen transparent und begegnet der verkleideten Disziplinierungslogik behaupteter »Integration« in Bildern, Gesprächen und Texten methodisch vielseitig. »Für mich war/ist die künstlerische Bearbeitung eine Form der tätigen Zurückweisung, als Deutschlehrerin in diese homogenisierende Nationalprojektion eingemeindet zu werden«, erklärt Christine Lemke. Vielleicht ist dies das bessere Lehrwerk über das Deutschsein, das hiermit in allen »Integrationskursen« zur Pflichtlektüre werden sollte.