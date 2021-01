Nimm deine Medizin, iss was

Alexandra Waespi/Pias/dpa Besiegter Zorn, hektisches Erklären, verschütteter Kaffee: Arlo Parks arbeitet mit feinen Pinselstrichen

Das eigentliche Übel sei der richterliche Blick auf die Menschen, so sinngemäß der kluge Aphoristiker Lichtenberg vor über 200 Jahren. Der Tyrannei des »Daumen hoch – Daumen runter« muss man aber erst mal entkommen, zumal als Protagonist der »Generation Z«, eingeklemmt zwischen Instagram und Individualisierung, allzu oft zurückgeworfen auf sich selbst. Die Londonerin Arlo Parks, 20, kennt diese Selbstzweifel, aber sie lässt sie zu und begegnet Leidensgenossen mit Mitgefühl und Wärme.

»Your loneliness is the symptom, not the sickness« (Deine Einsamkeit ist das Symptom, nicht die Krankheit), mahnte die britische Rapperin Kae Tempest 2019 und versuchte sich daran, individuelles Unbehagen gesellschaftlich einzuordnen. Auf ihrem erstaunlich reifen Debütalbum ist Arlo Parks indes eher die Sozialarbeiterin, die Freundin, die dir hilft, dich anzunehmen, egal, wie du gerade drauf bist oder aussiehst oder auszusehen meinst. Wir lernen, unseren Körpern zu vertrauen, Frieden mit unseren Mängeln zu schließen: »We are all learning to trust our bodies, making peace with our own distortions« (Wir lernen alle unseren Körpern zu vertrauen, machen Frieden mit unseren eigenen Deformationen), sagt sie, und das heißt ja, dass wir genau das bereits verlernt haben. »This whole thing thrives on us feeling incomplete« (Das Ganze lebt davon, dass wir uns unvollständig fühlen), ergänzt Kae Tempest systemkritisch aus dem Off.

»Collapsed in Sunbeams« heißt Parks’ Album. Der Titel ist von einer Szene aus Zadie Smiths Roman »On Beauty« inspiriert, worin der Dackel der Protagonistin sich einen Platz auf einem Polsterhocker gesucht hat, im Strahl der morgendlichen Sonne, »collapsed in a sunbeam« (in einem Sonnenstrahl versunken). Das Album ist voll von solchen und ähnlich zarten Beobachtungen. Im empathischen Blick erst erscheinen die kleinen Dinge als schön, verlieren Ängste von ihrer Bedrohlichkeit, werden bestenfalls therapeutisch in Trost verwandelt.

Verjag ihn, den schwarzen Hund (»The Black Dog«). Wenn das so einfach wäre. Die Depression einer Freundin, über die Parks im gleichnamigen Track singt, ist hartnäckig und hat keinen erkennbaren Grund. Komm, lass uns Obst holen im »corner store«, nimm deine Medizin und iss was, heißt es weiter, die Freundin, sie ist nicht allein. »You’re not alone / Like you think you are« (Du bist nicht so alleine wie du denkst), wir haben alle unsere Macken und Narben, heißt es dann in »Hope«. Am Ende des Stückes fällt die Singstimme auf sich selbst zurück und spricht, Erzählerin und Autorin werden eins: »I cannot communicate the depth of this feeling truth is I’m still learning to be open about this but know that I know and you’re not alone.« (Ich kann die Tiefe dieses Gefühls nicht mitteilen, tatsächlich bin ich noch dabei zu lernen, offen darüber zu sein, aber wisse, dass ich das kenne und du nicht allein bist.)

Der empathische Grundton von ­Arlo Parks durchflutet auch die übrigen Songs, in denen es meist um verletzte Gefühle und die Folgen geht. Im Grunde sind es vertonte Kurzgeschichten, so geschrieben, dass sie im Kopf des Hörers zu Bildern werden. »Caroline« etwa beginnt mit der Erinnerung an einen Beziehungsstreit, beobachtet beim Warten auf den Bus. Erdbeerwangen, besiegter Zorn, hektisches Erklären, verschütteter Kaffee, mit solchen und ähnlich feinen Pinselstrichen zieht einen Parks hinein in ihre Geschichten, die Selbsterlebtes so verarbeiten, dass am Ende Universelles herauskommt.

Der Songzyklus ist dabei auf eine lässige Art tanzbar, klingt im Gesang (abgesehen von Parks’ warmer Altstimme) unaufdringlich nach dem zurückgenommenem Jazz einer Astrud Gilberto, die Rhythmen erinnern an souligen TripHop, die Arrangements an Indiepop. Frisch klingen die trockenen Beats und der mäandernde Bass. Der etwas expressivere, rockigere Soul von Lianne La Havas’ letztem Album »Lianne La Havas« würde gut dazu passen.