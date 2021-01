Krisengewinner Hapag-Lloyd

imago images/Rüdiger Wölk Container Schiff »Santos Express« der Hapag-Lloyd vor Brunsbüttel

Unerwartet früh hat Deutschlands größte Reederei, die teilstaatliche Hamburger Hapag-Lloyd, am Mittwoch ein Ergebnis für das vergangene Jahr veröffentlicht – »auf Grundlage vorläufiger Zahlen«, so die Konzernpressemitteilung. Kurz zuvor hatte ein Commerzbank-Analyst zu Gewinnmitnahmen bei der seit September kontinuierlich gestiegenen Konzernaktie geraten, das hatte die Papiere am Dienstag deutlich belastet. Der endgültige Geschäftsbericht für 2020 mit dann geprüften Finanzzahlen ist für Mitte März angekündigt. Die Vorabveröffentlichung indes bestätigt bereits, was sich Ende 2020 in Quartalsbilanzen sowohl der Hamburger als auch ihrer größten Konkurrenten bereits abzeichnete: Während viele Branchen unter der Coronakrise leiden, zählen die großen Reedereien definitiv zu den Pandemiegewinnern.

Bei Hapag-Lloyd liest sich dieser Erfolg in Zahlen so: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf rund 1,3 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber 2019, als 811 Millionen Euro verbucht wurden, einen Zuwachs um 62 Prozent – und gegenüber 2018 sogar fast eine Verdreifachung (444 Millionen Euro). Den grandiosen Abschluss eines Krisenjahres im globalen Maßstab erklärt die Reederei – in der Containerlinienschiffahrt auf Platz fünf der Weltrangliste – zum einen mit hohen Frachtraten bei gleichzeitig sinkenden Bunkerpreisen; zum anderen basiere der Erfolg auf einem im Frühjahr 2020 gestarteten konzernweiten Kürzungsprogramm: Das betraf alle Kostenkategorien, hat aber – so der Vorstandssprech – auf »Personalfreisetzungen« bislang verzichtet; man habe lediglich die Neubesetzung vakanter Stellen ausgesetzt. Bis Ende vergangenen Jahres habe dieses Programm bereits Einsparungen von mehr als 400 Millionen Euro bewirkt.

Zur Transportsituation hatte Vorstandschef Rolf Habben Jansen bereits vor wenigen Wochen festgestellt, die vorhandenen Schiffe würden kaum ausreichen, um die gewaltigen nachgefragten Gütermengen zu transportieren. Die Nachfrage sei regelrecht explodiert, so Jansen im Sender N-TV, »weil die Leute mehr Sachen kaufen, wenn sie nicht in Urlaub gehen oder ins Restaurant«. Der NDR meldete, es gebe bereits Versteigerungen von Containerstellplätzen. Diese Situation hat die jüngst berichtete Entscheidung Hapag-Lloyds, neue Schiffe zu ordern, maßgeblich beeinflusst – eine Entscheidung, die übrigens das Jahres-EBIT wegen »Optimierung des Schiffsportfolios« noch um rund 120 Millionen Euro geschmälert hat. Und obwohl im Gesamtjahr 2020 wegen der anfänglichen Coronadelle laut den vorläufigen Zahlen mit 11,8 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit: Standardmaß für Container) rund 1,6 Prozent weniger transportiert wurde als 2019, trieben die gestiegenen Transportpreise den Umsatz um drei Prozent auf 12,8 Milliarden Euro nach oben. Nach jüngsten Angaben der Londoner Analysten von Drewry stieg der Durchschnittspreis für einen 40-Fuß-Container im Ostasien-Europa-Verkehr seit Januar 2020 von weniger als 2.000 auf deutlich mehr als 5.000 US-Dollar.