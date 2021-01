Zerstörte Lebensgrundlage

Afolabi Sotunde/REUTERS Verschmutzter Fluss in Ogoniland (18.9.2020)

Welche Verantwortung hat die Muttergesellschaft eines Konzerns für das Handeln von dessenr Tochterunternehmen in anderen Ländern? Kurzgefasst gar keine, wenn es nach dem niederländisch-britischen Ölmulti Royal Dutch Shell ginge. Das Unternehmen fand sich am Freitag in einem Gericht an seinem Verwaltungssitz Den Haag wegen schwerer Umweltvergehen in Nigeria auf der Anklagebank wieder. Verhandelt wurde über die Klage von vier nigerianischen Bauern, deren Lebensgrundlagen durch die starke Ölverschmutzung im Nigerdelta zerstört worden waren. Das nun ergangene Urteil könnte bahnbrechende Wirkung haben, denn Richter Sierd Schaafsma sah den Mutterkonzern sehr wohl für die Verheerungen in dem westafrikanischen Land verantwortlich – zumindest teilweise.

Bis zum Freitag zog sich Shell in seiner Verteidigung im wesentlichen auf drei einfache Punkte zurück, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Man habe kein Unrecht begangen, das Gericht in den Niederlanden sei für den Fall nicht zuständig, und falls doch irgendeine Schuld festgestellt würde, sei dafür nicht der Mutterkonzern, sondern die nigerianische Tochtergesellschaft verantwortlich. So behauptet Shell noch immer, selbst nach dem Urteil vom Freitag, dass die Ölverschmutzung entlang seiner Pipelines im Nigerdelta auf »Sabotage« zurückzuführen sei. Dem Gericht zufolge habe der Konzern dies aber in zwei der drei verhandelten Fälle nicht zweifelsfrei nachweisen können. Als Sabotage bezeichnet Shell den Diebstahl von Öl aus seinen ohnehin maroden Leitungen. Wie schlecht es um deren Wartung bestellt war, wusste Shell allerdings seit langem. Diese Tatsache hatte die BBC unter Berufung auf interne E-Mails des Konzerns schon 2008 aufgedeckt. 15 Jahre lang waren die Leitungen demnach nicht ausreichend instandgesetzt worden.

Im dritten nun in Den Haag verhandelten Fall hielt es das Gericht zwar für belegt, dass Sabotage zu Öllecks geführt habe, vertagte sich allerdings in seiner Entscheidung. Es sei nicht klar, ob Shell nicht trotzdem in der Verantwortung gestanden hätte, das Ausmaß der Verschmutzung stärker einzudämmen, hieß es zur Begründung. In den anderen beiden Fällen verurteilte das Gericht Shell bereits jetzt zu Schadenersatzzahlungen, deren Höhe allerdings erst zu einem späteren Termin festgelegt wird. Haftbar für die Kompensationen ist dem Urteil zufolge allerdings nicht der Mutterkonzern, sondern dessen nigerianische Tochtergesellschaft. Diese wiederum agiert in Nigeria in einem Joint Venture, an dem die staatliche Nigerian National Petroleum Corporation eine 55prozentige Beteiligungsmehrheit hält. Gänzlich aus der Verantwortung entließ das Den Haager Gericht aber auch den Mutterkonzern nicht. Das Urteil schreibt fest, dass Shell die Pipelines mit Sensoren ausstatten muss, um künftige Lecks rechtzeitig zu erkennen. Der Konzern hat für die Nachrüstung nun ein Jahr Zeit, anschließend würden andernfalls täglich 100.000 Euro Strafe fällig.

»Wir heulen vor Glück. Nach 13 Jahren haben wir gewonnen«, freute sich die Umweltschutzorganisation Milieudefensie, die die Klage für die vier Bauern bereits 2008 eingereicht hatte, am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über den Richterspruch. »Der Fall ist von großer Wichtigkeit, weil erstmals eine Muttergesellschaft für das zur Verantwortung gezogen wird, was in einer Region passiert, in der sie nicht selbst aktiv ist«, erklärte Eric de Brabandere, Professor für Internationale Streitbeilegung an der Universität Leiden, am Freitag im Gespräch mit dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg. De Brabandere wies zwar zugleich daraufhin, dass das Urteil keinen vollständigen Erfolg für Milieudefensie und die nigerianischen Bauern darstelle, weil nicht die Muttergesellschaft für die entstandenen Schäden verantwortlich gemacht wird. Dennoch könne der Richterspruch »der Start von etwas Wichtigem« sein. Letztere Schlussfolgerung ergibt sich allein daraus, dass das Den Haager Gericht sich in dem Fall zuständig erklärte. Shell und anderen Ölkonzernen, die bisher stets davon profitierten, in den infolge des Ölbooms chronisch korrumpierten Förderländern kaum juristisch belangt worden zu sein, drohen nun weitere Verfahren an ihren Stammsitzen.