Solidarität

Rund 2.000 Menschen haben sich am Sonnabend an einer Demonstration durch die Berliner Stadtteile Neukölln und Kreuzberg beteiligt, um auf die menschenunwürdigen Bedingungen im griechischen Elendslager »Moria 2« und im bosnischen »Lipa« aufmerksam zu machen. Sie forderten die sofortige Aufnahme geflüchteter Menschen durch EU-Staaten. Teilnehmende solidarisierten sich außerdem mit mehreren von Verdrängung bedrohten Kiezlokalen. Bei der Abschlusskundgebung gab es Solidaritätskonzerte für die Geflüchteten in den Lagern und für ein Ende der EU-Abschottungspolitik. (jW)