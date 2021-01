Föderaler Druck vor »Impfgipfel«

Kay Nietfeld/Pool via Reuters Nichts zu verteilen: Freie Kabinen des provisorischen Impfzentrums in einer Berliner Eishalle (14.1.2021)

Die Gesundheitsämter sind unterbesetzt, Impfzentren sitzen weiter auf dem Trockenen. Zur Beratung des weiteren Vorgehens hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für diesen Montag einen »Impfgipfel« einberufen. Dort wollen Kanzlerin Angela Merkel (ebenfalls CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über die aktuelle Lage der Coronapandemie in der Bundesrepublik beraten. An einer Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Impfstoffhersteller sowie Vertreter der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte EU Vakzine bei verschiedenen Herstellern einkauft.

Doch schon vor Beginn des Spitzentreffens zeigten sich die Länder unzufrieden und stellten erste Forderungen auf. »Wir brauchen klare Transparenz beim Impfstoff«, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe). Ihm zufolge bedarf es »endlich eines verlässlichen Lieferplans für die nächsten Wochen und Monate«. Auch Ministerpräsidenten mit SPD-Parteibuch forderten einen nationalen Impfplan; darunter der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, zugleich Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil. Deren Genossin, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer, beklagte gegenüber Bild am Sonntag, trotz der angekündigten fünf Millionen weiteren Impfdosen habe man nicht einmal für vier Wochen Lieferklarheit.

In dieselbe Kerbe schlug der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. »Die Städte erwarten keine vagen Versprechungen mehr, sondern eindeutige Antworten auf die zwei wesentlichen Fragen: Wann gibt es ausreichend Impfstoff? Wann wird welcher Impfstoff ins Impfzentrum geliefert?« so Dedy gegenüber dpa am Sonntag. Spahn zeigte am Sonnabend Verständnis für Frust und Ungeduld. »Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr, Zug um Zug.« Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zeigte er sich offen für den Einsatz von Mitteln beispielsweise aus russischer oder chinesischer Produktion – im Falle einer regulären Zulassung nach EU-Recht. (dpa/jW)