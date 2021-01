Hier ist das Geld!

Ein Gemälde des italienischen Malers Sandro Botticelli (1445–1510) ist bei einer Onlineauktion für 80 Millionen US-Dollar (etwa 70 Millionen Euro) versteigert worden. Mit Gebühren liege der Gesamtpreis bei 92,2 Millionen US-Dollar, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Donnerstag in New York mit. So viel sei noch nie zuvor bei einer Versteigerung für ein Werk des italienischen Malers bezahlt worden. Wer den Zuschlag für das Bild erhielt, teilte Sotheby’s zunächst nicht mit. »Junger Mann mit Medaillon« ist eines von nur rund einem Dutzend noch existierender Botticelli-Porträts und nach Angaben des Auktionshauses »eines der bedeutendsten Renaissance-Gemälde im Privatbesitz«. (dpa/jW)