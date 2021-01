Große Dinger

Die Autorin Kathrin Passig erhält in diesem Jahr den Heinrich-Mann-Preis. Die Auszeichnung der Akademie der Künste in Berlin ist mit 10.000 Euro dotiert. Passig sei »eine der wichtigsten und treffsichersten Diagnostikerinnen der Gegenwart«, hieß es in der Jurybegründung am Freitag. Geprägt seien ihre Texte von einem ebenso scharfen wie unaufgeregten Blick auf die »nächsten großen Dinger«. Passig hat zahlreiche Sachbücher verfasst, etwa das »Handbuch für Zeitreisende« oder »Außen WLAN-Symbole, innen Enttäuschung: ein Techniktagebuch«. Sie arbeitet zudem als Journalistin und gewann 2006 mit ihrem literarischen Debüt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Berliner Akademie will sie am 27. März auszeichnen, dem 150. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann. (dpa/jW)