Straßenkämpfe in Tripoli

Omar Ibrahim/REUTERS Armee gegen Protestierende: Straßenszene in der libanesischen Hafenstadt Tripoli am Donnerstag

Seit vergangenem Wochenende halten Straßenkämpfe die nordlibanesische Hafenstadt Tripoli in Atem. Die daran beteiligten zumeist jungen Männer geben als Grund für den Aufruhr ihre schlechte wirtschaftliche Lage an. In der politischen Führung vermutet man ausländische Drahtzieher, die die Probleme im Land für eigene Interessen ausnutzen wollen.

Alle Libanesen leiden unter der erheblichen Wirtschaftskrise, die sich wegen der Coronapandemie weiter verschärft hat. Am 21. Januar hatte die Regierung wegen einer anhaltend hohen Zahl an Covid-19-Erkrankungen den landesweiten Lockdown um weitere zwei Wochen bis zum 8. Februar verlängert. Es gilt eine 24stündige Ausgangssperre, Supermärkte liefern nur noch aus. Die Einwohner von Tripoli, einer Stadt, die auch schon vor der Pandemie zu den ärmsten im Libanon zählte, treffen die Maßnahmen besonders hart. Ein von AFP zitierter Demonstrant erklärte: »Wir sind hier, um Nahrungsmittel zu verlangen. Die Menschen haben Hunger.«

Am Donnerstag wurden der historische Palast und das Stadthaus im Zentrum von Tripoli gestürmt und mit Molotowcocktails in Brand gesetzt. Polizei und Einsatzkräfte forderten die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben, und versuchten die Demonstrierenden mit Tränengas und Gummigeschossen auseinanderzutreiben. Nach Angaben des Roten Kreuzes sollen mehr als 200 Personen verletzt worden sein, ein nach Angaben seiner Familie unbeteiligter 29jähriger wurde getötet.

Ministerpräsident Hassan Diab, der bis zur Wahl eines Nachfolgers provisorisch im Amt ist, warnte die Protestierenden. Diejenigen, die das Stadthaus in Brand gesetzt hätten, würden »tiefen Hass gegen Tripoli und das Leben in der Stadt« zeigen und müssten vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Eine Untersuchung müsse die Verantwortlichen benennen, die zu der Gewalt angestachelt und sie ermöglicht hätten.

Auch Saad Hariri, der als möglicher neuer Ministerpräsident von Präsident Michel Aoun Ende 2020 mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden war, aber bislang erfolglos geblieben ist, sprach von einem »organisierten Verbrechen«. Diejenigen, die Tripoli angezündet hätten, seien »Kriminelle, die nicht zur Stadt und seiner Bevölkerung gehören«, so Hariri. Die Männer hätten unter dem Vorwand, einen »Lebensunterhalt verdienen zu müssen«, die Sicherheit und Würde der Stadt angegriffen. Das sei »inakzeptabel«.

Die unabhängige linke Tageszeitung Al-Akhbar, der gerne eine Nähe zur Hisbollah nachgesagt wird, vermutet dagegen hinter den Kämpfen in Tripoli einen »Konflikt der Brüder«, wie es in der Ausgabe vom Donnerstag hieß. Die gewalttätigen Gruppen seien von Anhängern Bahaa Hariris auf der einen und der »Zukunftsbewegung« Saad Hariris auf der anderen Seite gesteuert worden.

Seit Saad Hariri als Ministerpräsident wegen seiner politischen Kooperation mit der Hisbollah in Saudi-Arabien in Ungnade gefallen ist, versucht sein älterer Bruder Bahaa, ein erklärter Gegner der Hisbollah, mit Unterstützung Riads seinen Einfluss im Libanon auszuweiten. Als Inhaber der finanziell erfolgreichen Horizon Group Holding finanziert Bahaa Hariri seit Beginn der Proteste im Libanon im Oktober 2019 verschiedene Foren der »Zivilgesellschaft«. Dazu gehört auch das »Politik-, Wirtschafts- und Sozialforum«, das über Büros in Tripoli, Akkar, Sidon und in anderen Teilen des Libanon verfügt.

Aufgrund der extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage und angesichts der schamlosen Ausbeutung der Situation durch reiche Familien und Wirtschaftseliten sei der Zorn der »Volksbewegung« in Tripoli verständlich, so Al-Akhbar. Nach dem gezielten Einsatz von Waffen gegen Einsatzkräfte und die Stadtverwaltung habe sich die »Volksbewegung allerdings zurückgezogen, um nicht politisch instrumentalisiert« zu werden.

Als die US-Denkfabrik Atlantic Council 2011 das »Rafik-Hariri-Zentrum für den Mittleren Osten« ins Leben rief, gehörte Bahaa Hariri zu den Anschubfinanziers. Vermutlich habe er damals gewusst, sagte eine namentlich nicht genannte Quelle bereits im Juni des vergangenen Jahres dem Nachrichtenportalportal Middle East Eye, dass er sich damit Zugang zum Weißen Haus in Washington verschaffen könne: »Das ist der Hauptgrund, warum reiche Leute an Thinktanks spenden.«