Protest in Berlin gegen »Querdenker«-Partei

Christoph Soeder/dpa »Coronaleugner raus aus dem Kiez«: Demo gegen die Versammlung im »Scotch & Sofa« am Donnerstag in Berlin

Rund 300 Antifaschisten haben am Donnerstag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg vor der Bar »Scotch & Sofa« demonstriert. Anlass hierfür war, dass sich dort in den Wochen zuvor immer mehr Personen aus der »Quederdenker«-Szene – die die Gefahr oder gar die Existenz der Coronapandemie leugnet – versammelt hatten, um eine Partei namens »Team Freiheit« zu gründen. Auch für den Donnerstag war ein Treffen der Gruppe angekündigt, doch wider Erwarten blieb das Lokal geschlossen. Unweit der Bar hielten sich lediglich einige wenige Personen auf, die die geplante Veranstaltung besuchen wollten.

Initiiert wurde »Team Freiheit« von Viviane F., dem Anwalt Rainer F. sowie den Betreiber des Lokals, Sören P. Am 14. Januar fand die erste Veranstaltung zur Parteigründung statt. Da diese jedoch nicht angemeldet war und die rund 30 Teilnehmenden die geltenden Hygieneregeln nicht beachteten, wurde sie von der Polizei aufgelöst. Am Abend darauf kam es zu einer erneuten Veranstaltung in der Bar, die abermals aufgelöst wurde. Am 21. Januar legte die Gruppe ein Hygienekonzept vor, so dass ihr Treffen unbehelligt stattfinden konnte. Es schien, als sei ein juristisches Schlupfloch gefunden worden, da die Versammlung während des Shutdowns unter dem Vorwand einer Parteigründung, trotz fehlender Abstände und überwiegenden Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung, ungestört ablief.

Kritik übten Aktivisten an der Polizei: Sie erstattete an jenem Abend Anzeigen gegen Personen, die sich ihrer Meinung nach ohne triftigen Grund in der Nähe des Lokals aufhielten. Eine Anwohnerin berichtete gegenüber jW, dass aus ihrer Sicht die Polizei gezielt Menschen kontrolliere, die den Coronaleugnern kritisch gegenüberstehen. Eine Person erhielt trotz Mund-Nasen-Bedeckung und Abstands eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

Verantwortlich für die Genehmigung war unter anderem das Bezirksamt Pankow. Dort ist der von der AfD nominierte Stadtrat Daniel Krüger für das Ordnungsamt zuständig. Die Partei versucht vermehrt Anschluss an die »Querdenken«-Bewegung zu finden. Gegenüber der Berliner Morgenpost vom 22. Januar erklärte Krüger, es sei offen, welche Konsequenzen die beiden Verstöße gegen die shutdownbedingte Schließungsanordnung haben werden. Die Betriebserlaubnis der Bar werde aber nicht entzogen.

Dennoch könnte »Scotch & Sofa« demnächst schließen. Der Vermieter des Lokals kündigte vergangene Woche Betreiber P. den Mietvertrag. Unklar ist, wann der gekündigte Vertrag ausläuft und ob sich »Team Freiheit« bis zur Kündigung weiterhin dort treffen kann bzw. wird, denn der antifaschistische Protest erhält Zulauf. Dies könnte auch am Donnerstag der Grund dafür gewesen sein, dass die Bar geschlossen blieb. »Dadurch, dass wir mobilisiert haben, hat ›Team Freiheit‹ gemerkt, dass sie in Prenzlauer Berg Gegenwind bekommen und nicht machen können, was sie wollen«, erklärte David Kiefer, Pressesprecher vom »Berliner Bündnis gegen rechts«, gegenüber jW. Für den kommenden Donnerstag ist eine weitere Demonstration angemeldet. Man wolle weiterhin eine kritische Öffentlichkeit schaffen und zeigen, dass »Querdenker« und Verschwörungsideologien dort keinen Platz haben.