Cannes kann nicht

Das Internationale Filmfestival von Cannes wird wegen der Coronapandemie verschoben. Statt wie ursprünglich für den 11. bis 22. Mai 2021 geplant, soll die Veranstaltung nun vom 6. bis zum 17. Juli stattfinden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Wie im vergangenen Herbst angekündigt, habe man sich erlaubt, die Daten der Entwicklung der Pandemie anzupassen, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Im Jahr 2020 wurde das 73. Festival in seiner traditionellen Eventform abgesagt. Statt dessen wählte das Festival mehr als 50 Filme aus, die es mit dem Gütesiegel »Cannes 2020« für Kinos und Festivals empfahl. (dpa/jW)