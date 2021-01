»Sie hat diese Geschäfte allein für sich getätigt«

Andre Lenthe / imago images Demonstration gegen Finanzhaie mit Redner Fabio De Masi (M., Die Linke) vor Hamburgs Finanzbehörde am Gänsemarkt (17.2.2020)

Die Hamburger Warburg-Bank, die in die »Cum-Ex«-Affäre verwickelt ist, hat kürzlich erklärt, dass sie zum Jahresende 2020 ausstehende Steuerschulden in Höhe von 111 Millionen Euro an die Stadt überwiesen habe. Was ist das für eine Nachzahlung?

Hierbei handelt es sich um die Begleichung der vom Finanzamt Hamburg nachträglich festgesetzten Steuerrückzahlungen aus getätigten Cum-Ex-Geschäften der Bank. Für die Jahre 2007 bis 2011 waren hier insgesamt 155 Millionen Euro an Steuerrückzahlungen fällig. Im April 2020 hatte die Bank davon bereits 44 Millionen Euro gezahlt, Ende 2020 dann die »restlichen« 111 Millionen. Insgesamt soll sich die Bank mit mehr als 340 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften bereichert haben.

Die Privatbank erklärte, sie habe allein den gesamten Steuerbetrag gezahlt, »obwohl Dritte die Geschäfte initiierten, abwickelten und große Profite erzielten, während die Warburg Gruppe nie die Absicht hatte, zu Unrecht von Steueranrechnungen zu profitieren«.

Ob ausgewiesene Profibanker mit dieser Nummer durchkommen werden, halte ich für höchst zweifelhaft. Die Warburg-Bank hat diese Geschäfte im Eigenhandel getätigt, also allein für sich selbst. Weil es so gut lief, sind später noch über die eigene Tochter Warburg-Invest Cum-Ex-Fonds für Investoren aufgelegt worden. Selbstverständlich werden die Risiken im Hause Warburg aufgezeigt und bewertet worden sein. Aber bekanntlich haben immer andere schuld, wenn etwas schiefgeht.

Warburg hält die Steuerbescheide der Finanzverwaltung für unrechtmäßig und will dagegen vorgehen. Wie aussichtsreich ist das?

Über Jahre war die Politik untätig und hat sich nicht eindeutig zu den Cum-Ex-Geschäften positioniert. Es ist auch versäumt worden, hier klare gesetzliche Regelungen zu schaffen. Im Gegenteil, die Bankenlobby und deren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben hier starken Einfluss auf die Gesetzesänderungen genommen. Vorstellbar, dass Warburg zumindest teilweise Schadenersatzanspruch gegen ehemalige eigene Geschäftspartner und Berater erwirken kann. Aber das wird nichts an dem Steuernachforderungsbescheid gegen Warburg ändern.

Entlastet die Rückzahlung den heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, der in den Vorgang involviert ist?

Ich denke, nein. Konkret wird Scholz vorgeworfen, sich noch mit Christian Olearius (bis Ende 2019 Aufsichtsratsvorsitzender der Warburg-Bank, jW) Ende 2016 mehrfach persönlich getroffen zu haben. Da war bereits bekannt, dass gegen Olearius und gegen die Warburg-Bank wegen Cum-Ex-Steuerraub ermittelt wurde, ja bereits Hausdurchsuchungen erfolgt waren. Es steht der Verdacht politischer Einflussnahme gegenüber dem Finanzamt im Raum. Hamburg ließ zunächst eine Steuernachforderung aus Warburger Cum-Ex-Geschäften über 47 Millionen Euro verjähren, wollte das für das Folgejahr erneut bei einer weiteren Steuernachforderung über 44 Millionen Euro tun. Hier griffen jedoch Bundesbehörden ein.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge aufklären. Was erwarten Sie von diesem Gremium?

In ungewöhnlicher Einigkeit setzten die Oppositionsparteien CDU, Linke, AfD sowie einzelne FDP-Abgeordnete einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der nebulösen Vorgänge um Warburg/Scholz durch. Ein überaus ambitioniertes und sportliches Ziel! Ich wünsche mir sehr, insbesondere im Interesse von ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Ich befürchte jedoch, dass das, wenn überhaupt, lediglich in geringen Teilbereichen geschehen wird. Zeugen werden mauern, Betroffene werden sich nicht erinnern wollen, einzusehende Unterlagen werden an entscheidenden Stellen geschwärzt sein oder fehlen. Immer, wenn es passt, werden sich Betroffene auf das Steuer- sowie das Bankgeheimnis berufen.

Die juristische Aufarbeitung der »Cum-Ex«-Affäre kommt voran. Haben Sie Hoffnung, dass die Verantwortlichen für den Steuerraub zur Verantwortung gezogen werden?

Ja, die berechtigte Hoffnung habe ich. Es ist für mich bemerkenswert, dass das Landgericht Bonn sowie dessen Richter so hart und unbeirrt an der strafrechtlichen Aufarbeitung dranbleiben und das auch dürfen. Ich hätte eher vermutet, dass hier von der Politik Steine in den Weg gelegt werden.