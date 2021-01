Staatshilfe für »Galeria Karstadt-Kaufhof«

imago images/Arnulf Hettrich Galeria Kaufhof wirbt für den Onlineeinkauf. Der Konzern leidet unter der Coronapandemie

Die Kaufhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) kann mit einem staatlichen Kredit von bis zu 460 Millionen Euro rechnen – auch, weil die Kaufhäuser eine »wichtige Ankerfunktion für die Stabilisierung der Innenstädte insgesamt« haben. Der Ausschuss des Wirtschaftsstabilisierungsfonds beschloss am Mittwoch ein sogenanntes nachrangiges Darlehen für den Konzern. Die Warenhauskette muss nun entscheiden, ob sie das Hilfsangebot samt entsprechender Auflagen und Verzinsung annimmt.

Konzernchef Miguel Müllenbach zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert. In einem Mitarbeiterbrief schrieb er, der Überbrückungskredit werde dem Konzern die nötige Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten der Pandemie sichern.

Laut dem Magazin Business Insider verlangt der Bund unter anderem Immobilien des Konzerns sowie den Warenbestand und die Markenrechte als Sicherheit für den Kredit. Demnach müsste »Galeria Karstadt-Kaufhof« je nach Höhe der abgerufenen Kreditsumme Zinsen im Rahmen von etwa vier bis 9,5 Prozent zahlen – entsprechend der milliardenschweren Hilfsvereinbarung bei der Lufthansa.

Die Warenhauskette hatte zu Beginn der Coronakrise im vergangenen Jahr schon einmal über Hilfen des Bundes verhandelt, war dann jedoch in ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung geflüchtet. Seit Dezember ermittelt die Staatsanwaltschaft Essen gegen GKK wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung. Die Ermittlungen stünden jedoch »ganz am Anfang«, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Der Anfangsverdacht habe sich noch keineswegs erhärtet. Die Ermittler gehen dem Vorwurf nach, »Galeria Karstadt-Kaufhof« sei bereits im Januar 2020 und nicht erst im März 2020 zahlungsunfähig gewesen. Dazu wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Sie fügte hinzu, dass das Ermittlungsverfahren auf der Strafanzeige einer Privatperson beruhe. Das ist ungewöhnlich – in den allermeisten Fällen wird demnach ein Verfahren wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung von Amts wegen eingeleitet. (AFP/dpa/jW)