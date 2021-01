Held von 1976

Bratislava. Der ehemalige tschechoslowakische Fußballnationaltrainer Jozef Venglos ist am Dienstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Der in Ruzomberok (Rosenberg) geborene Venglos war Kotrainer jenes CSSR-Nationalteams, das mit einem Finalsieg gegen den damaligen Titelverteidiger Deutschland 1976 in Belgrad Europameister wurde – durch Elfmeterschießen. Es war das erste große Turnier, das so entschieden wurde. Als Nationaltrainer führte Venglos die Tschechoslowakei vier Jahre später zum dritten Platz bei der EM 1980 in Italien. (dpa/jW)