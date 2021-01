Stern baut um – und ab

imago/Steinach In Bertelsmanns Zeitschriftenfabrik am Hamburger Baumwall herrscht Krisenstimmung

Lange ist es her, dass das Wochenmagazin Stern aus dem Hause Gruner und Jahr zu den Leitmedien der BRD gezählt wurde und Themen setzen konnte. Wie etwa 1971, als sich Hunderte Frauen unter der Überschrift »Wir haben abgetrieben!« zu ihrem Schwangerschaftsabbruch bekannten. Später ging es abwärts. 1983 brachte der Skandal wegen gefälschter »Hitler-Tagebücher« das Blatt ins Trudeln. Heute kann der Stern, dessen Themenmischung sich eher durch Beliebigkeit als Relevanz auszeichnet, kaum noch gesellschaftliche Wirkung entfalten. Die Auflage befindet sich im Sinkflug, ein Schicksal, das der Stern mit anderen Magazinen wie Focus und Spiegel teilt. Die verkaufte Auflage ist seit 1998 um rund 66 Prozent gesunken, liegt heute bei etwa 370.000 Exemplaren, weit entfernt vom Höchststand von über 1,9 Millionen Exemplaren, die man 1967 erreichte. Ob die Maßnahme, die der Verlag in der vergangenen Woche verkündete, den Niedergang stoppen kann, muss bezweifelt werden.

Gruner und Jahr verkündete am 19. Januar in einer im üblichen PR-Sprech verfassten Pressemitteilung, dass seine Magazine Stern, Capital und Business Punk ein »gemeinsames Hauptstadtbüro« gründen. Die Leitung übernehme Horst von Buttlar, Capital-Chefredakteur, der dieses Amt ebenso behalte wie das des Geschäftsführers der Gruner-und-Jahr-Wirtschaftsmedien. Zudem werde er Mitglied der Stern-Chefredaktion. In der vereinten Berliner Redaktion würden vom 1. März 2021 an rund 35 Journalistinnen und Journalisten »in Print und digital über das Geschehen in der deutschen Politik und in der Wirtschaft berichten«, so die Mitteilung. Für den Stern heißt das: Als Konsequenz wird am Baumwall in Hamburg die Redaktion »Politik und Wirtschaft« mit ihren 17 Mitarbeitern aufgelöst – ein weiterer Verlust von Autonomie für das Magazin.

Die Stern-Redaktion habe in einer Videokonferenz am Dienstag vergangener Woche von dem Manöver erfahren, schrieb die Süddeutsche Zeitung (SZ) und zitierte einen der Betroffenen mit dem Satz: »Das Entsetzen ist groß.« Der Verlag ließ zwar verlautbaren, die 17 Redakteurinnen und Redakteure des Ressorts »Politik und Wirtschaft« würden »zum Großteil andere Aufgaben beim Stern übernehmen«, betriebsbedingte Kündigungen würden »weitestgehend vermieden«. Aber eine Jobgarantie ist das nicht. Die SZ wertete den Schritt des Verlages als Versuch, »Marken und Kanäle weiter zu bündeln«, und verwies darauf, dass der Einzelverkauf sowohl des Stern als auch des Monatsmagazins Capital schon länger schwächelt.

In der Pressemitteilung versuchte der Hamburger Verlag, die Fusion der Ressorts in Berlin als großen Wurf zu verkaufen. Die Stern-Chefredakteure, Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless, wurden mit der rhetorischen Frage zitert: »Was macht mehr Sinn, als die journalistische Kraft zweier starker – und befreundeter – Marken in der Hauptstadt zu ballen?« Man wolle »mit einem gestärkten Team in der Politik- und Wirtschaftsberichterstattung vorne mitspielen« und freue sich, mit Horst von Buttlar, »einem der Topjournalisten des Landes«, diese neue Redaktion aufzubauen. Beim rechten Onlineportal Tichys Einblick kam die Personalie auch gut an. Von Buttlar gelte »als zuverlässiger und ernsthafter Kollege, dem linkes Gewäsch ein Graus ist«, hieß es da.

Unter den Stern-Mitarbeitern ist die Begeisterung über die Fusion dem Vernehmen nach weniger groß. So wird die Frage aufgeworfen, ob journalistische Standards nicht zwangsläufig leiden, wenn ein Kernressort des Magazins dichtgemacht wird. Paul Eschenhagen, stellvertretender Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) teilt die Skepsis. Es sei fraglich, ob die 35 Journalisten der neuen Redaktion in Berlin in der Lage sein werden, die drei unterschiedlichen Titel gleichermaßen gut zu bedienen, sagte er am Montag gegenüber jW. Die Entscheidung von Gruner und Jahr reihe sich ein in ähnliche Zusammenlegungen von Redaktion in anderen Verlagen, so Eschenhagen. »Der Meinungsvielfalt ist das natürlich nicht zuträglich«, sagt er. Es dürfe auf keinen Fall zu betriebsbedingten Kündigungen kommen.

Im Deutschlandfunk bejubelte der Medienwissenschaftler Frank Lobigs die Entscheidung als »konsequenten Schritt«. Verlagschefin Julia Jäkel habe 2013 einen Prozess der »Transformation und Konsolidierung« eingeleitet, »indem sie ›Communities of Interest‹ eingerichtet hat«. Es werde ähnliche weitere Schritte innerhalb des Verlagshauses geben, prophezeite Lobigs und erklärte: »Ich sage voraus: Am Ende wird es sogar konzernübergreifend eventuell Themenredaktionzusammenführung geben.« Die Mitarbeiter am Baumwall dürften diesen Satz als Drohung lesen.