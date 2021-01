Der grantige Blick

Ingo Pertramer »Ich finde keine Sprache, um einfach nur hallo zu sagen« – Kreisky (2021)

Man könnte sagen, das neue Album der österreichischen Band Kreisky, eine Band, die sich bekanntlich nach einem legendären österreichischen Bundeskanzler benannt hat, klingt wie eine volle Produktion, wie sie die große Plattenindustrie in den 80er Jahren noch gern finanziert hat. Eine Gitarrenpopproduktion einer Band mit schlauen deutschen Texten. Die sich gern umguckt im nahen Umland, Anlass: Reisen, »wem gehört die Welt?« (»Lonely Planet«), Touren – und was steht da vor der Tür? Richtig, die Alpen.

Kiz: »Die Sennerin vom Königsee« (1982)

Das mit den Alpen vor der Tür hatte schon einmal eine Band bemerkt, in den späten Tagen der Neuen Deutschen Welle. Kiz (nicht: K.I.Z.) kamen aus Schwaben, vier sympathische Männer aus Reutlingen, die auch mal die Tür geöffnet hatten, um auszutreten aus dem muffigen Studio: »Die Sennerin vom Königsee«, ein veritabler Hit, der wie die meisten Stücke dieser Band sehr deutlich auf dem damals aktuellen Trend surfte. Supergut ist auch die B-Seite der Single, deren Refrain so geht: »Mein Herz ist klein / Ich lass nur dich hinein.«

Kreisky haben den Trend auch immer im Programm, nur anders. Nicht anbiedernd, sondern spöttisch. Und es gibt immer auch die zackige Abwechslung. Nach dem Auftakt »Atlantis« und »Lonely Planet« (die guten Zeiten dieses Reiseführers liegen auch schon fast 20 Jahre zurück) kommt auf der neuen Kreisky-Platte schon gleich das Stück »ADHS«.

Wanda: »Luzia« (2015)

Wanda, neben Bilderbuch die andere Wiener Band, ebenfalls größer als Kreisky, bringen auch bald eine neue Platte raus. Wo Wanda aber einen Hang zum Schlager haben, als ob sie zuviel Wolfgang Ambros und Peter Maffay gehört hätten, bleiben Kreisky trotz der Überproduktion von »Atlantis« auch diesmal ganz bei sich: Die Gitarre kratzt stärker, die Hooks sind geiler, die Beats sperriger, und für den gut schlechten Klang kommen ein Theremin und andere seltsame Sounds zum Einsatz. Allein, das Obszöne, das Wanda mit Kreisky teilen (Wanda in »Luzia«: »Mein Glied unterwirft sich der Diktatur / Deines Mundes, Baby«; Kreisky in »Blick auf die Alpen«: »Oh, du hast ein großes Glied / Du darfst das aber nicht in den Mund nehmen / Nimm das nicht in den Mund, das ist ekelhaft«), ist auf »Atlantis« ein wenig zurückgefahren: »Atlantis« ist nicht nur Reise, sondern auch Einkehr, Impressionismus mit weniger Ich, dafür mit grantigerem Blick aufs Soziale. »So weit weg, dass kaputte Geräte klingen wie Abenteuer« (»Lonely Planet«).

Kreisky: »Bitte bitte« (2011)

Das hektische »ADHS«, die erste ­Single, ist das schwächste Stück auf der Platte. Weil es zu sehr auf die Zwölf ist. »Kilometerweit Weizen« dagegen hat einen hinterlistigen, sehr schlauen Text, der von Überwachung und Provinz handelt. Und nach einem Besuch beim Jugendamt findet Sänger Franz Wenzl in »Meine Zunge ist leer« plötzlich keine Worte mehr: »Ich finde keine Sprache, um einfach nur hallo zu sagen.« Da lässt sich feststellen: Auch Kreisky, gegründet 2005, werden alt, aber niemals blöde; auf den Promofotos, auf denen sie im weißen Wellnessmorgenrock posieren, sehen sie immer noch cool aus. Alt und cool. Ist doch auch was.

Bros: »When Will I Be Famous?« (1984)

Und überhaupt, wieso sollen gute deutschsprachige Platten immer aus Hamburg kommen oder Berlin, obwohl, das tun sie eh schon lange nicht mehr. Stuttgart, München, Zürich, Wien, der Süden steht wieder auf, und niemand hat Chemnitz gesagt.

Wobei sich natürlich die Frage stellt: wohin? Was wird passieren? Hält die Platte ihre Versprechen, werden Kreisky den Ruhm abschöpfen, auch hierzulande, den sie längst doppelt und dreifach verdient haben? Verstehen die Leute den Humor, der sich nicht nur in den Texten, sondern auch in den Bildern breitmacht? In den Videos?

Livetermine sind schon ausgemacht. Schauen wir mal, ob daraus auch was wird. Wien im Sommer, das ist jedenfalls etwas, auf das man sich freuen kann.