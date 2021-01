Ali Hashisho/REUTERS Das Flüchtlings- und Internierungslager Al-Hol in Ostsyrien (1.4.2019)

Al-Hol ist das größte Flüchtlings- und Internierungslager in Nord- und Ostsyrien. Nach einer Mordwelle innerhalb des Camps schlagen Vertreter der Vereinten Nationen nun Alarm. Allein in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres sei ein Dutzend syrischer und irakischer Lagerbewohner, darunter eine Frau, getötet worden, heißt es in einer in der vergangenen Woche vom Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten veröffentlichten Erklärung. »Diese verstörenden Vorfälle weisen auf eine in zunehmendem Maße nicht mehr haltbare Sicherheitslage in Al-Hol hin.«

Die wachsende Gewalt gefährde die sichere Versorgung des Lagers mit humanitären Hilfsgütern und Dienstleistungen. Wer für die Gewalttaten in dem von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) kontrollierten Lager verantwortlich ist, geht aus dem UN-Bericht nicht hervor. Doch die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien beschuldigt im Untergrund arbeitende Anhänger der dschihadistischen Organisation »Islamischer Staat« (IS). Denn der 45 Kilometer östlich der Stadt Hasaka gelegene Lagerkomplex gilt inzwischen als die heimliche Hauptstadt des IS.

Katastrophale Zustände

Die ursprünglich während des Golfkrieges 1991 vom UN-Flüchtlingshilfswerk für irakische Flüchtlinge errichtete Zeltstadt bietet Platz für 20.000 Bewohner. Derzeit leben dort jedoch rund 62.000 Menschen unter entsprechend katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Über 80 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. Mehrheitlich handelt es sich um syrische und irakische Staatsbürger. In unterschiedlichen Bereichen finden sich hier Menschen, die 2014 vor dem IS aus Mossul geflohen sind, ebenso wie Anhängerinnen oder frühere Anhängerinnen der Organisation, die vor den Kämpfen in Rakka geflohen sind. Darüber hinaus werden in der Abteilung »Muhadschirat« rund 3.000 Frauen mit 8.000 Kindern aus rund 50 verschiedenen Ländern festgehalten, die sich dem IS angeschlossen hatten. Insbesondere nach der Einnahme von Baghus, dem letzten vom IS gehaltenen Ort in Ostsyrien, im März 2019 kamen Tausende Familienangehörige der Dschihadisten in das Lager. In einem »Anbau« genannten abgetrennten Teil des Lagers mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen werden die als extrem gefährlich eingeschätzten ausländischen IS-Anhängerinnen gefangengehalten. Doch von hier aus leiten und koordinieren diese fanatischen Dschihadistinnen, die über Schmuggler an eigentlich in dieser Sektion des Lagers verbotene Mobiltelefone gelangen, ein IS-Netzwerk im ganzen Camp.

Wie unter anderem die kurdische Nachrichtenagentur ANF in der Vergangenheit berichtete, haben die Dschihadistinnen einen »Gerichtshof« gegründet, vor dem Lagerbewohner für »Fehlverhalten« verurteilt werden. Zur Durchsetzung ihres Herrschaftsanspruchs unterhalten sie die Sittenpolizei Hisba. Vorbild der aus mehreren hundert Frauen bestehenden Truppe ist die früher im IS-Kalifat für die Einhaltung von Kleidervorschriften und Verhaltensnormen von Frauen zuständige Religionspolizei Liwa Al-Khansa. 80 Prozent der nach dem Fall von Baghus in Gefangenschaft geratenen Frauen sollen der Hisba angehören. Diese Sittenpolizei, aber auch vom IS gehirngewaschene Kinder, die »Junglöwen des Kalifats«, sind für tätliche Angriffe auf Andersdenkende und Sicherheitskräfte verantwortlich, darunter Messerattacken, Schläge und Steinigungen bis hin zu Morden mit Schusswaffen.

Regelmäßig werden Zelte von Abweichlern in Brand gesetzt. Besonders im Fadenkreuz der IS-Untergrundstruktur stehen vermeintliche Kollaborateure mit der Lagerleitung. So wurde in der ersten Januarwoche Hamad Saleh Hadid, der Vorsitzende des Syrien-Rates der Binnenvertriebenen, beim Verlassen einer Moschee auf dem Lagergelände erschossen und sein Sohn schwer verletzt. Als eine Patrouille des Asajisch – so der Name der für die innere Sicherheit im nord- und ostsyrischen Autonomiegebiet zuständigen Volksmiliz – am selben Tag einen Tatverdächtigen in einem Gebäude stellen wollte, sprengte dieser mit einem Sprengstoffgürtel sich und einen Asajisch-Mann in die Luft. Zuletzt entdeckte der Asajisch am 16. Januar die enthauptete Leiche eines irakischen Flüchtlings.

Im Juni letzten Jahres riegelten die SDK das Lager für zwei Wochen vollständig ab, um zumindest die Personalien aller dort Lebenden zu erfassen. Doch mit lediglich einigen hundert Kräften vor Ort können die kurdisch dominierten Sicherheitskräfte die Ordnung und Kontrolle in dem Lagerkomplex von der Größe einer Kleinstadt nur oberflächlich aufrechterhalten. Angesichts der permanenten Kriegsdrohungen durch die Türkei musste zudem ein Teil der zur Bewachung des Lagers abgestellten Soldaten an die Grenze abgezogen werden.

SDK alleingelassen

Nur wenige Staaten wie Russland, Kasachstan, Marokko, Nordmazedonien, Sudan, Indonesien und Kosovo kamen bislang der Aufforderung der Autonomieverwaltung nach, ihre internierten Staatsbürger zurückzunehmen. Auch die Bundesregierung hat bislang nur eine Handvoll Frauen und Kinder aus dem Lager geholt. Rund 50 männliche und 30 weibliche deutsche IS-Anhänger sowie deren Kinder befinden sich nach Angaben Berlins noch in nordsyrischen Gefängnissen oder Lagern. Der Irak nahm mehrere hundert irakische Dschihadisten und deren Familien zurück. Einige hundert syrische IS-Familien konnten zudem im Rahmen eines von den SDK betriebenen Aussöhnungsprogramms mit arabischen Stämmen seit Oktober 2020 in ihre Heimatorte in den Gouvernements Hasaka, Deir Al-Sor und Rakka zurückkehren.

Derweil warnte die Autonomieverwaltung angesichts der Aktivitäten des IS in dieser Woche, es drohe eine weitere Verschlechterung der Bedingungen im Camp. »Die internationale Staatengemeinschaft muss sich solidarisch verhalten, damit die Kontrolle und die Sicherheit des Lagers gewährleistet bleiben.«