Lokführer leisten Widerstand

imago/photothek GDL-Chef Claus Weselsky hat nach der geplatzten Coronatarifschlichtung mögliche Streiks ins Spiel gebracht

Die Deutsche Bahn (DB) hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Streit um ein Coronatarifpaket zu neuen Verhandlungen aufgerufen. »Wir fordern die GDL auf, von Ablenkungsmanövern abzusehen, nun Verantwortung zu übernehmen und an den Verhandlungstisch zu kommen«, erklärte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch. Während sich die DB mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im September auf ein Tarifpaket geeinigt hatte, war eine Schlichtung mit der GDL im November gescheitert. Die Lokführergewerkschaft hatte außerordentliche Tarifverhandlungen und Zugeständnisse in der Krise abgelehnt und Struktur- und Managementprobleme des Bahnkonzerns kritisiert. Seiler warf der GDL am Mittwoch vor, unberechtigt Tarifthemen mit Strukturfragen und politischen Forderungen zu vermischen.

Die letzten maßgeblichen Verträge zwischen den zerstrittenen Tarifparteien laufen Ende Februar aus, dann endet auch die Friedenspflicht. GDL-Chef Claus Weselsky hatte bereits kurz nach der geplatzten Coronatarifschlichtung mögliche Streiks ins Spiel gebracht. Umso mehr pocht die Bahn auf eine schnellstmögliche Einigung. Gleichzeitig kündigte der Konzern am Mittwoch an, künftig das sogenannte Tarifeinheitsgesetz in seinen Betrieben anzuwenden: Dieses sieht vor, dass im Grundsatz für eine Beschäftigtengruppe in einem Unternehmen nur der Tarifvertrag mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. In 65 von insgesamt rund 300 Betrieben unter dem Dach der Deutschen Bahn ist nach Konzernangaben neben der EVG auch die GDL aktiv. Dort will die Bahn nun prüfen, welche Gewerkschaft jeweils die meisten Mitglieder zählt und maßgeblich für Tarifregelungen ist. Der Konzern strebt nach eigenen Angaben dennoch »eine geordnete Koexistenz« von GDL und EVG mit gemeinsamen Diskussionen an.

Aus Weselskys Sicht allerdings will die Bahn seine Gewerkschaft auf Basis des Tarifeinheitsgesetzes »eliminieren«. Er hatte angekündigt, bis Ende Februar genügend Mitglieder aus allen Bereichen des DB-Systems und damit die nötige Mehrheit zu gewinnen, um EVG-Verträge zu verdrängen und eigene Vorschläge durchzubringen. (AFP/jW)