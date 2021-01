Sonntagsruhe, basta!

imago/biky Am letzten Wochentag sollen die Bänder weiterhin stillstehen (Rheinberg, 28.11.2017)

Ruhezeiten an Sonntagen – für Bosse ein Problem, wenn die Mehrwertmaschine stillsteht. Ihr kühnster Wunsch ist klar: eine Siebentagewoche, rotieren wie im Hamsterrad. Es überrascht nicht, dass der Onlineriese Amazon mit seinen Logistikfabriken da an vorderster Front steht. Nur: Ganz so einfach lässt sich eine Rund-um-die-Uhr-Auspressung der Arbeitskraft nicht realisieren. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig verhandelte am Mittwoch über zulässige oder eben nicht zulässige Sonntagsschichten. Dem Richterspruch wird eine »grundsätzliche Bedeutung« beigemessen. Bis jW-Redaktionsschluss lag eine Entscheidung des BVerwG-Senats einer Gerichtssprecherin zufolge nicht vor.

Zum konkreten Fall: Amazon wollte im Versandzentrum in Rheinberg bei Duisburg an zwei Adventssonntagen jeweils 800 Beschäftigte zu Extraschichten verpflichten. 2015 war das. Die zuständige Behörde des Landesarbeitsministeriums von Nordrhein-Westfalen (NRW) hatte dies per Sondergenehmigung bewilligt. Verdi reagierte. Die Dienstleistungsgewerkschaft reichte gegen die sonntägliche Ruhestörung eine einstweilige Verfügung ein und klagte. Mit Erfolg. In beiden Vorinstanzen bekamen die Beschäftigtenvertreter recht.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster etwa hatte am 11. Dezember 2019 geurteilt, dass Ausnahmen vom Sonntagsschutz nur möglich seien, wenn »besondere Verhältnisse« vorliegen, die gewissermaßen von außen auf einen Konzern einwirken und »auf die das antragstellende Unternehmen keinen Einfluss nehmen kann«, steht in dem Urteil. Davon konnte in diesem Fall keine Rede sein – im Gegenteil: Der Internetgigant habe mit kurzfristigen, werbewirksamen Lieferzusagen gegenüber Kunden das Versandgeschäft zusätzlich befeuert.

Ein OVG-Entscheid, der Amazon ausbremste. Tim Schmidt, zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär, sagte am Mittwoch gegenüber jW: »Es gibt zur Zeit keinerlei Sonntagsarbeit bei Amazon in Rheinberg.« Auch im vergangenen Weihnachtsgeschäft habe die Standortleitung keine Arbeitssonntage beansprucht, so Schmidt. Indes, eine Einschränkung gibt es, räumt der Gewerkschafter ein: »Die Nachtschicht zum Montag beginnt bereits sonntags gegen 23.30 Uhr.«

Verdi hofft, dass das BVerwG die vorinstanzlichen Entscheidungen bestätigen wird – und der Sonntagsarbeit bei Amazon eine Absage erteilt. »Es kann nicht sein, dass der Versandhändler seinen Kunden Lieferversprechen macht, die er nur erfüllen kann, wenn er die Beschäftigten zur Arbeit am Sonntag zwingt«, sagte Orhan Akman, Leiter der Verdi-Bundesfachgruppe Einzel- und Versandhandel, am Mittwoch gegenüber dpa.

Amazon demonstrierte Gelassenheit. Der Konzern habe nach dem Land NRW Revision eingelegt, um als beteiligte Partei eigene Rechte am Verfahren zu wahren, teilte ein Sprecher am Mittwoch auf jW-Anfrage mit. Und außerdem: »Das Ergebnis der Gerichtsverhandlung wird keinen Einfluss auf den aktuellen Betriebsablauf haben.« Konzerne mit monopolartiger »Marktmacht«, wie der von Jeff Bezos, scheinen selbst höchstrichterliche Beschlüsse nicht sonderlich zu jucken.

Verdianer waren gegenüber jW zuversichtlich: Am siebten Wochentag werden Versandstücke auf den Bändern liegenbleiben. Und Akman betonte: Amazon sei nicht die Feuerwehr oder das Krankenhaus, auf die man auch am Sonntag nicht verzichten könne. »Niemand geht zugrunde, wenn das Paket erst am Dienstag angeliefert wird.«