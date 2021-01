Ende der Repression gefordert

Zoubeir Souissi/REUTERS REUTERS/Zoubeir Souissi

Tunis. In Tunesien haben am Dienstag erneut zahlreiche Menschen in der Hauptstadt Tunis und in anderen Städten gegen repressive Polizeimaßnahmen demonstriert. Mehr als zwei Dutzend Menschenrechts- und andere Gruppen hatten zu einem Marsch durch das Zentrum von Tunis zum Parlamentsgebäude aufgerufen, um das Vorgehen der Einsatzkräfte gegen die Proteste der vergangenen Wochen anzuprangern und die Freilassung von Hunderten Personen zu fordern, die bei den Unruhen verhaftet wurden.

Währenddessen fand im Parlament eine Vertrauensabstimmung über die von Premierminister Hichem Mechichi im Rahmen seiner vergangene Woche angekündigten Regierungsumbildung vorgeschlagenen Minister statt. Das finale Votum sollte am Abend nach jW-Redaktionsschluss erfolgen. Laut der tunesischen Nachrichtenagentur TAP erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Rached Ghannouchi, zu Beginn der Sitzung, dass die jüngsten Proteste im ganzen Land zeigten, wie sehr die Bürger unter den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise litten. Vor allem die jungen Demonstrierenden seien Opfer des Regierungsversagens im Bildungs- und Sozialsystem, konstatierte Ghannouchi. Mehrere Abgeordnete prangerten demnach die extremen Sicherheitsmaßnahmen rund um das Parlamentsgebäude an. Ihrer Meinung nach zielten sie darauf ab, friedliche soziale Proteste zu verhindern. Sie kritisierten auch mehrere Straßensperren der Polizei, die Abgeordnete und parlamentarische Berater daran gehindert hätten, das Parlament zu erreichen, wie TAP berichtete.

Die Proteste wurden unterdessen durch einen weiteren Todesfall angeheizt. Am Montag war ein 20jähriger Demonstrant gestorben, was noch am selben Tag in seiner südlich von Tunis gelegenen Heimatstadt Sbeitla zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Einsatzkräften geführt hatte. Nach Angaben der Familie von Haykel Rachdi wurde er von einem Tränengaskanister getroffen, als er sich den Protesten rund um den Jahrestag des Aufstands von 2011 angeschlossen hatte. Er starb im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft der nächstgrößeren Stadt Kasserine hat laut TAP eine Autopsie angeordnet, um die Todesursache feststellen zu können. (jW)