Verschlussache Kosovo

Britta Pedersen/dpa Kosovos »Präsident« Hashim Thaci (l.) zu Besuch bei Kanzlerin Merkel (9.5.2018)

Man schweigt sich aus: Wenn es um das Kosovo geht, ist die Bundesregierung darauf bedacht, der Öffentlichkeit so wenig Informationen wie möglich zu geben. Schmallippig fallen die jW vorliegenden Antworten auf eine kleine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen aus. Diese wollte von der Regierung unter anderem wissen, ob Kriminellen »umfassende Mitspracherechte bei der politischen und gesellschaftlichen Aufbauarbeit« eingeräumt worden seien. Die Antwort darauf: Man habe ab 1999 »mit demilitarisierten lokalen Kräften« zusammengearbeitet. Darunter waren auch solche, die in Kriegsverbrechen verwickelt waren – aber das wird unter den Teppich gekehrt, obwohl dies gut dokumentiert ist. Eine der Hauptfiguren ist seit vergangenem November angeklagt: Der frühere UCK-Kommandeur und Ex-Kosovo-Präsident Hashim Thaci muss sich gemeinsam mit weiteren Getreuen vor dem in Den Haag ansässigen Internationalen Sondergerichtshof für das Kosovo für schwere Straftaten verantworten.

Bereits kurz nach dem Kosovo-Krieg 1999 hatten die vom Westen hochgepäppelten Separatisten der »Kosovo-Befreiungsarmee« (UCK) ihre Uniformen gegen Anzüge getauscht. Deckmantel ihrer kriminellen Geschäfte war nun nicht mehr der bewaffnete Kampf, sondern die Politik. Mit der einseitig proklamierten Unabhängigkeit des Kosovo von der Bundesrepublik Jugoslawien 2008 konnten sie sich sogar das Label »Staatsmann« ans Revers heften. So auch Thaci, der im selben Jahr Premierminister in Pristina wurde. 2016 stieg er zum Präsidenten auf, zwei Jahre später im Mai empfing ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Dem vorausgegangen war der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, an dem sich die von SPD und Grünen gestellte Bundesregierung bereitwillig beteiligte. Der damalige Außenminister Joseph Fischer (Bündnis 90/Grüne) fabulierte im April 1999 gegenüber dem Magazin Spiegel noch: »Wir führen keinen Krieg, wir leisten Widerstand, verteidigen Menschenrechte, Freiheit und Demokratie.« Davon ist im Kosovo heute nichts zu sehen, wie auch die Bundesregierung einräumen muss: »Korruption und organisierte Kriminalität stellen weiterhin zentrale Herausforderungen für die Politik und Wirtschaft der Republik Kosovo dar.« Daran konnten auch die 886,46 Millionen Euro für EULEX, die »Rechtsstaatlichkeitsmission« der EU, nichts ändern. Das Kosovo ist ein blühender Mafiastaat, in dem sich kriminelle Clans die Pfründe aufteilen.

Seinen Aufstieg hat Thaci vor allem den USA zu verdanken. Washington ermöglichte ihm die Karriere vom Geldeintreiber in der Schweiz zum Kosovo-Präsidenten. Im Weißen Haus werden keine Fragen gestellt, wenn es sich um »unseren Schweinehund« handelt, wie der ehemalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt einmal in Hinblick auf den nicaraguanischen Diktator Anastasio Somoza García sagte. Doch die deutsche Regierung trage Verantwortung dafür, »dass Kriegsverbrechen und andere schwerwiegende Straftaten im Kosovo bis heute ungesühnt geblieben sind und die Korruption blühen kann«, so die Linke-Politikerin Dagdelen. »Vorwürfe wie durch den deutschen Geheimdienst BND, die ehemalige Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag, Carla Del Ponte, und des EU-Sonderermittlers Dick Marty gegen den früheren UCK-Kommandeur Hashim Thaci und dessen Verwicklung in mafiöse Strukturen wurden jahrelang ignoriert und verschleiert.«

Thaci gehörte zur sogenannten Denica-Gruppe, die für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird. Dazu zählen Morde, Folter, das »Verschwindenlassen« von Entführten sowie der Handel mit menschlichen Organen, die u. a. Gefangenen entnommen wurden. Die Opfer waren Roma, Serben und politisch unliebsame Albaner. Dies ist bekannt, doch »als Alliierte im völkerrechtswidrigen NATO-Krieg 1999 wurden die UCK-Kommandeure hofiert und auf ihrem Weg in höchste Ämter in Politik und Geheimdienst unterstützt«, unterstreicht Dagdelen. »Kein Wunder, dass die Bundesregierung ihre finstere Kosovo-Connection lieber als Verschlussache einstuft. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf vollständige Aufklärung und Offenlegung dieser unheilvollen Verbindung.«

Mehrere Antworten auf die Linke-Anfrage bleiben unter Verschluss. Als »geheim« sind die Informationen eingestuft, die Auskunft über personelle Kontinuitäten zwischen dem UCK-Geheimdienst SHIK und dem heutigen kosovarischen Nachrichtendienst sowie über die Aktivitäten von letzterem geben könnten. Ansonsten, so die Regierung, wären »Rückschlüsse auf den Modus Operandi sowie Fähigkeiten und Methoden des Bundesnachrichtendienstes« möglich. Gänzlich außerhalb des parlamentarischen Informationsrechts sieht die Bundesregierung die Frage, ob das Kosovo für den BND nur ein »Monitoring-Land« oder sogar ein »Aufklärungsziel« ist. Wäre letzteres der Fall, dürfte der dem Kanzleramt unterstellte Auslandsgeheimdienst auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen.