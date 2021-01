Arm trotz Arbeit

imago images/Rupert Oberhäuser Lange geschuftet, trotzdem kein Geld: Derzeit bekommen Frauen im Schnitt 37 Prozent weniger Rente als Männer

Die Coronapandemie und damit verbundene politische Maßnahmen treffen nicht alle Menschen gleich. Besonders hierzulande. So stehe derzeit »Deutschland im internationalen Vergleich bei der Ungleichheit sehr schlecht da«, resümiert Stefan Körzell vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im am vergangenen Wochenende vorgestellten »Verteilungsbericht«. Rückblickend auf das Jahr 2020 erklärt er weiter: »So zeigt sich, dass Superreiche trotz oder vielmehr wegen Corona ihr Vermögen vermehren konnten.« Auch Menschen mit besonders hohen Einkommen hätten großteils profitiert. Dem entgegen gingen »ärmere Haushalte weitestgehend leer aus«, so Körzell. Für die Studie nutzte der DGB Daten von Statistikbehörden sowie internationaler Organisationen.

Zunächst lobt der DGB, dass der Lohnanteil am Volkseinkommen von 72 Prozent im Jahr 2019 auf 74 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen sei. Dieser Anstieg der Lohnquote sei vor allem auf den krisenbedingten Rückgang der Einkommen kleinerer Unternehmen zurückzuführen, wohingegen Lohneinkommen im Gros »stabil« geblieben seien. Bei der Lohnquote liege Deutschland damit nunmehr im internationalen Mittelfeld, so das Resümee. Nominell hätten die Bruttolöhne 2019 noch um gut drei Prozent, real um 1,5 Prozent zugelegt. Im ersten Halbjahr 2020 habe es zwar leichte nominale Zuwächse gegeben. Die Reallöhne, gemessen also an den Lebenshaltungskosten, seien aber um zwei Prozent zurückgegangen. So zeichne sich für das erste Pandemiejahr »eine stark negative Lohndrift mit höheren Tariflöhnen aber geringeren Effektivlöhnen ab«, resümierte der Gewerkschaftsbund.

Diese nominalen Zuwächse habe es in den unteren Einkommensgruppen gegeben, so die Autoren. Dies liege aber großteils an der Anhebung des Mindestlohns von 9,19 Euro pro Stunde 2019 auf 9,34 Euro im vergangenen Jahr. So heißt es dann auch weiter in der Studie: »Trotzdem verschlechtert sich die relative Einkommenssituation der unteren Gruppen langfristig.« Armut trotz Arbeit sei »kein Randphänomen, sondern ein gesellschaftliches Problem«. Jeder sechste abhängig Beschäftigte gelte derzeit als arm. Dazu gehörten vor allem Frauen, Berufseinsteiger und immer mehr ältere Menschen. Nach wie vor klaffe zwischen den Einkommen von Frauen und Männern eine Lücke von rund 20 Prozent. Dies sei »auch im internationalen Vergleich sehr hoch«. Derzeit bekämen Frauen im Schnitt 37 Prozent weniger Rente.

Unverändert seien dabei die Lohnunterschiede in Ost- und Westdeutschland geblieben. »Durchschnittlich verdiente ein Beschäftigter im Ostteil des Landes 85 Prozent des westdeutschen Niveaus«, heißt es in der Studie. Und weiter: »Damit stagniert die Ost-West-Angleichung de facto seit 20 Jahren.« Dabei klafften bei Verdiensten im verarbeitenden Gewerbe die größten Lücken, in der Sparte Erziehung und Wissenschaft die geringsten. Den Hauptgrund sehen die DGB-Autoren in der anhaltenden geringen und sogar rückläufigen Tarifbindung im Osten. Letzteres koste die Allgemeinheit etwa 75 Milliarden Euro jährlich »durch Mindereinnahmen bei der Sozialversicherung, der Einkommenssteuer und durch Kaufkraftverlust der Beschäftigten«.

So sei »Reichtum oft männlich«, resümieren die Autoren. Während viele kleine Unternehmen vor dem Abgrund stünden, klingelten die Kassen der Superreichen. In Deutschland besitzt demnach das reichste eine Prozent ein Drittel des Gesamtvermögens – soviel wie 87 Prozent der anderen Bundesbürger zusammen. Die Hälfte der Haushalte habe gar keine Rücklagen oder sei zudem verschuldet. Die Pandemie verstärke die Kluft. So seien die Vermögen der Milliardäre weltweit mit zehn Billionen US-Dollar (8,2 Billionen Euro) und in Deutschland mit rund 600 Milliarden US-Dollar auf ein »Allzeithoch« geklettert – »trotz oder vielmehr wegen Corona«, heißt es. Die Ärmeren bis hin zur unteren Mittelschicht litten derweil unter wegbrechenden Einkommen und Aufträgen, steigenden Mieten und teils mangelhafter medizinischer Versorgung.