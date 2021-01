Nie wieder!

Yoram Chaimi/ Israel Antiquities Authority/dpa

Bei Ausgrabungen im ehemaligen Vernichtungslager der deutschen Faschisten in Sobibor sind Namensplaketten von vier dort ermordeten Kindern gefunden worden, wie die israelische Altertumsbehörde am Dienstag mitteilte. Der Fund wurde kurz vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust bekanntgegeben. Die Vereinten Nationen hatten den Gedenktag 2005 auf den 27. Januar festgelegt. An diesem Tag 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Vom Frühjahr bis zum Herbst 1942 wurden in Sobibor bis zu 250.000 Menschen ermordet. (dpa/jW)