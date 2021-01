Kohle im Niedergang

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Gegenwind für Kohleindustrie: Offshoreanlagen im Greifswalder Bodden

Am Montag hat die deutsche Denkfabrik Agora Energiewende einen Meilenstein für die europäische Stromversorgung verkündet: Im zurückliegenden Jahr wurde in Europa erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen als aus Kohle, Öl und Gas zusammen. 38 Prozent des europäischen Strombedarfs wurden demnach mit Wind- und Sonnenenergie gedeckt sowie mit Wasserkraft und der Verstromung von Biomasse. Die sogenannten fossilen Energieträger deckten den Bedarf dagegen nur zu 37 Prozent. Das sei »ein bedeutender Meilenstein in Europas Umbau zu sauberer Energie«, heißt es in dem Bericht.

Vorangetrieben wurde der Umbau der Energieversorgung durch den starken Zuwachs bei Wind- und Sonnenstrom – gleichzeitig halbierte sich die Stromerzeugung in Kohlekraftwerken seit 2015. Allein im vorigen Jahr sei sie um 20 Prozent gesunken, heißt es in dem Bericht weiter. Die erneuerbaren Energien hätten »die Kohle zum Niedergang gezwungen«, sagte der Hauptautor des Berichts, Dave Jones. Doch das sei erst der Anfang, sagte er und hob die Energieziele der Europäischen Union hervor: Bis 2030 solle der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur den Ausstieg aus der Kohleverstromung sicherstellen, sondern auch die Verstromung von Gas auslaufen lassen sowie »den steigenden Strombedarf von Elektroautos, Wärmepumpen und Elektrolyseuren« decken.

Die gute Bilanz des Jahres 2020 ist auch der Coronapandemie zu verdanken. Unter anderem durch die teilweise stillstehenden Betriebe und den Produktionsrückgang sank auch die europäische Stromnachfrage um vier Prozent. Während der ersten Coronawelle im April hatte der Bedarf seinen Tiefststand erreicht. Als die Produktion später wieder anlief, stieg auch die Nachfrage nach Kohlestrom wieder. Deshalb warnte Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende: Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie dürfe den Klimaschutz nicht ausbremsen. Das Tempo des Ausbaus müsse erhöht werden. Der Zuwachs von Strom aus Wind- und Solaranlagen lag 2020 mit 51 Terawattstunden deutlich über dem durchschnittlichen Wachstum der vergangenen zehn Jahre. Im Mittel hatte es 38 Terawattstunden betragen. Um Klimaneutralität zu erreichen, sei allerdings »eine Verdoppelung des Niveaus von 2020 notwendig«, erklärte Graichen. Mit den aktuellen Nationalen Energie- und Klimaplänen (NECP) der einzelnen EU-Mitgliedstaaten werde das Ziel bis 2030 allerdings nicht erreicht.

Die deutsche Windbranche steht indessen bereit und macht Druck: Der Ausbau der Anlagen auf See (Offshoreanlagen) komme nicht schnell genug voran. Man befürchte, dass in diesem Jahr keine einzige entstehen werde, hieß es am vergangenen Donnerstag in Berlin, als die neuesten Zahlen der Deutschen Windguard vorgestellt wurden. Bereits im vergangenen Jahr wurden nur 32 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 219 Megawatt ans Netz angeschlossen. Im Jahr 2019 waren es noch fünfmal so viele. Ändere die Bundesregierung nicht ihre Politik, dann werde der Ausbau erst 2025 wieder Fahrt aufnehmen, sagte Stefan Thimm, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Windparkbetreiber Offshore (BWO) am Donnerstag. Der Großteil der neuen Anlagen solle den Ausbauplänen zufolge erst Ende des Jahrzehnts entstehen, und das sei »ein sehr knapp kalkulierter Rahmen« – zumal die Bundesregierung will, dass bis 2030 mindestens 65 Prozent der verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen.

Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst fordert die Branche von der künftigen Regierung, das Erschließen geeigneter Flächen zu erleichtern. Noch gibt es Probleme, weil »Nutzungskonflikte mit Schiffahrt, Marine und Naturschutz« gesehen würden; die Branche drängt deshalb auf andere gesetzliche Regelungen. Unterstützt wird sie dabei vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), das für den bis 2040 geplanten Ausbau keine Konflikte mit dem Meeresschutz sieht. »Was jetzt ins Auge gefasst ist, ist aus unserer Sicht machbar«, sagte die Präsidentin des Bundesamtes, Karin Kammann-Klippstein, am vergangenen Donnerstag. Die Branche fordert außerdem klare Zielvorgaben, wie viel »grüner« Wasserstoff in Offshorewindanlagen erzeugt werden solle. Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Unter anderem mit ihm soll die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden.