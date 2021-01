Athen und Ankara reden wieder

imago images/ANE Edition Wollen die Maske des Schweigens ablegen: der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos (rechts) und General Konstantinos Floros, oberster militärischer Befehlshaber

Nach fünfjähriger Pause haben Griechenland und die Türkei wieder Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits im östlichen Mittelmeer aufgenommen. Die Gespräche zwischen den Delegationen beider Länder fanden am Montag im Dolmabahce-Palast in Istanbul statt, berichtete der staatliche türkische Nachrichtensender TRT.

Zwischen den beiden Nachbarländern schwelt seit Monaten ein Konflikt um Erdgas. Im vergangenen Jahr wäre er fast militärisch eskaliert. Das EU-Mitglied Griechenland wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von ihm selbst ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete jedoch zum türkischen Festlandsockel. Erste Sondierungsgespräche zwischen Ankara und Athen waren im Februar 2002 geführt worden. Anschließend hatte es bis zum Jahr 2016 rund 60 Treffen gegeben.

Traditionell geben beide Seiten nichts über den Stand und die Entwicklung der Gespräche preis. Die aktuelle türkische Delegation wird laut TRT vom Sprecher Präsident Recep Tayyip Erdogans, Ibrahim Kalin, und vom stellvertretenden Außenminister Sedat Önal geleitet, die griechische von dem Diplomaten Pavlos Apostolidis. Bisher waren sich die Konfliktparteien nicht einig darüber, was sie besprechen wollen. Ginge es nach Ankara, kämen alle strittigen Themen auf den Tisch, darunter die Größe der jeweiligen Hoheitsgebiete und Ausschließlichen Wirtschaftszonen in der Ägäis, die Entmilitarisierung griechischer Inseln vor der türkischen Küste sowie Differenzen über die jeweilige Ausdehnung des Luftraums. Athen hingegen will ausschließlich über den Erdgaskonflikt diskutieren, also über das Ausmaß der Festlandsockel beider Länder in der Ägäis und die damit zusammenhängenden Wirtschaftszonen.

Um dem Ganzen jedoch Nachdruck zu verleihen, unterzeichnete der griechische Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos gemeinsam mit seiner französischen Amtskollegin Florence Parly am Montag in Athen einen Vertrag über den Kauf von 18 Kampfbombern vom Typ »Rafale«. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen ERT. »Wir haben eine strategische Kooperation«, betonte Parly und kündigte weitere »Rüstungsvorschläge« für Athen an. So wolle Paris seinem Verbündeten Fregatten verkaufen, damit Griechenland eine starke Macht im Mittelmeer bleibe. (dpa/jW)