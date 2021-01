Ted S. Warren/AP Photo

In der US-Stadt Tacoma im Bundesstaat Washington haben am Sonntag abend (Ortszeit) mehrere hundert Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Am Abend zuvor war ein Polizeifahrzeug bei einem Einsatz anlässlich eines Straßenrennens in eine Menschenmenge gefahren und hatte dabei laut Seattle Times mindestens eine Person überfahren. Weitere Umstehende wurden verletzt, zwei Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei den Protesten wurde auch an Manuel Ellis erinnert (Foto), der im vergangenen Jahr durch einen Polizeieinsatz gestorben war. (jW)