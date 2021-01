UN-Generalsekretär nominiert Slowaken als Libyen-Vermittler

picture alliance/dpa Der damalige UN-Sondergesandte für Afghanistan, Jan Kubis, am 14.03.2013 im Auswärtigen Amt in Berlin

New York. Der slowakische Diplomat Jan Kubis wird neuer Libyen-Vermittler der Vereinten Nationen. Kubis werde offiziell von UN-Generalsekretär António Guterres nominiert, bestätigte dessen Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat am Freitag grünes Licht für die Berufung des derzeitigen Sonderkoordinatoren für den Libanon gegeben. Kubis soll seine Arbeit Anfang Februar aufnehmen.

Vor seiner Zeit im Libanon war Kubis UN-Gesandter im Irak und in Afghanistan. Auch arbeitete er als slowakischer Außenminister. UN-Chef Guterres hatte in den vergangenen Monaten große Probleme, die wichtige Position des Libyen-Vermittlers zu besetzen. Der Favorit und vorherige Nahostgesandte Nikolai Mladenow hatte sich kurz vor seiner geplanten Ernennung überraschend zurückgezogen. (dpa/jW)