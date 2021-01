Doppelsieg

Kitzbühel. Die deutschen Skirennläufer haben bei der legendären Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel die Podestplätze wieder knapp verpasst. Beim zweiten Rennen auf der berüchtigten Streif war der Schweizer Beat Feuz erneut nicht zu schlagen, Romed Baumann (Kiefersfelden) als Fünfter (+ 0,97 Sekunden) und Andreas Sander (Ennepetal/+ 1,00) direkt dahinter bestätigten drei Wochen vor der WM im italienischen Cortina d’Ampezzo (8. bis 21. Februar) ihre gute Form. Feuz, der am Freitag erstmals in »Kitz« triumphiert hatte, feierte den ersten Abfahrtsdoppelsieg im österreichischen Skimekka seit Luc Alphand (Frankreich) vor 26 Jahren. (sid/jW)