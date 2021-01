Die Falken fliegen hoch

Nicols Aguilera/imago images/Agencia EFE Wer wird der am wenigsten Schlechte unter den Versagern? Kopfballduell im Copa-Sudamericana-Finale

Der argentinische Traditionsverein Club Atlético Lanús aus dem Conurbano von Buenos Aires ist gerade 106 Jahre alt geworden. Seit der Saison 1992/93 sind die »Granatroten« durchweg erstklassig. Der erste Titel war 1996 die ­Copa Conmebol, Vorläufer der heutigen Copa Sudamericana (vergleichbar der Europa League). Bis dahin hatte Lanús nicht mal einen Blumenpott in seinen Vitrinen. 1956 waren sie mal Vizemeister, aber diese Platzierung wird in Argentinien – einer Gesellschaft von immens schlecht Gelaunten – lediglich als die des am wenigsten Schlechten unter Versagern bezeichnet. Seit 2006 spielt der »Grana« auf der internationalen Bühne mit (nur 2019 nahm er sich eine Auszeit). Und seit sie 2007 erstmals argentinischer Meister wurden, haben sie nicht mehr aufgehört zu wachsen. 2013 wurden sie zum fünften Mal der »am wenigsten Schlechte unter Versagern«, gewannen allerdings auch die Copa Sudamericana. 2016 wurden sie erneut silberländischer Meister und das nicht bei irgendeinem Campeonat, sondern bei dem ersten weltweit mit 30 Erstligaklubs, ein Wahnsinn. Im Jahr darauf verloren sie die Finals der Copa Libertadores, der Champions League des Subkontinents.

Am Sonnabend kickten die Granatroten im argentinischen Córdoba, wo 1978 der amtierende Weltmeister Bundesrepublik Deutschland ausgerechnet vom Österreich Hans Krankls, dem das einen Vertrag bei Barça einbrachte, aus dem WM-Turnier eliminiert wurde, das Endspiel der Copa Sudamericana.

Gegner waren die Landsleute von Defensa y Justicia, ebenfalls aus dem Süden von Buenos Aires, aber deutlich weiter draußen verortet, in Florencio Varela. Der Klub wird im März nun auch schon 86 Jahre alt, aber erst 1978 debütierten die Gelb-Grünen, damals noch als Blau-Weiße, offiziell als Mitglied des argentinischen Balltretverbands in der Primera D Metropolitana (5. Liga, unterste Klasse). 1986 waren sie erstmals zweitklassig. 1978, 1986 – Argentiniens Weltmeisterjahre. Und so verwundert es nicht, dass sie 2014, dem Jahr, in dem Argentinien nach einem Vierteljahrhundert wieder ein WM-Finale erreichte, in die Primera División, die 1. Liga, aufstiegen. Nach 24 (rekordverdächtigen) Saisons in der 2. Liga spielte der Halcón (Falke) 2017 erstmals international (Copa Sudamericana). 2018 scheiterten sie erst in den Viertelfinals der Sudamericana. 2018/19 wurden sie der »am wenigsten Schlechte unter Versagern« in Argentinien und im FIFA-Klubranking im Februar 2019 weltweit auf Platz 11 verortet. Aufgrund der Vizemeisterschaft kickten sie im vergangenen Seuchenjahr erstmals die Copa Libertadores, scheiterten hauchzart, wurden in die Sudamericana weitergeleitet, und schon sind wir beim Heute angekommen, respektive am Sonnabend.

38 Grad in Córdoba. Beide Mannschaften hatten zur Unterstützung je eine Handvoll Vollpflaumen mitgebracht, wahrscheinlich Familienangehörige, die nicht »Nein!« sagen konnten oder wollten und so also den Ballermann im leeren Stadion machten. Es ist Pandemie, und also hatten beide Teams zuletzt weder Spieler verschachern noch verpflichten können, aber Geld verloren ohne Ende, auch bedingt durch die horrende Inflation und die Explosion des Wechselkurses. Lanús hatte 20 Spieler aus der eigenen Jugend im Kader, die zwischen 17 und 22 waren, neun davon unter 20. Bei Defensa waren 16 Kicker nicht älter als 22. Neun kommen aus der eigenen Jugend.

Mario Alberto Kempes, der WM-Torschützenkönig von 1978, trägt die Copa in das Stadion, das seit 2011 seinen Namen trägt. Als der Ersatzschiri aus Venezuela angelaufen kommt, der wegen Covid-19 einen Heini aus dem schönen Uruguay vertritt, bekreuzigt er sich artig. Defensa monopolisiert den Ballbesitz sofort. Nach acht Minuten verschleudert Braian Romero eine Hundertprozentige für den Falken. Halbe Stunde gespielt, 1:0 (34’) für Defensa: Francisco Pizzini steckt einen Absatzkick vom 16er auf links durch, Flanke Romero, Konfusion im Sanktionsareal, Bombe Adonis Frías. Geht doch. Nach einer Stunde Kata­strophenfehlpass in den hinteren Steppenregionen der Granatroten. Romero bedankt sich mit einem Lupfer: 2:0 (62’). In der Nachspielzeit kontert Defensa die Granatroten eiskalt aus, die Chose endet mit dem 3:0-Siegtor des Uruguayer Washington Camacho.

Ein kleiner bescheidener Klub mit klaren Ideen gewinnt unbesiegt das zweitwichtigste Kontinentalturnier im Balltreten für Jungs. Der Falke aus Varela fliegt hoch. Der erste Titel für Hernán Crespo als Trainer, in seinem erst 86. Spiel auf der anderen Seite der Kalklinie. Notizen, die fröhlich stimmen.