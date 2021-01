Und immer wieder Vögel

imago/GlobalImagens Ihr Gesangsstil ist nicht nur für Anna B Savage selbst anstrengend (Liveauftritt 2015 in Lissabon)

»He was giving me head / On my unmade bed«: Umstandslos geht die Heldin in medias res, kann sich allerdings nicht fokussieren und infolgedessen auch nicht kommen – weil im Nebenzimmer Leonard Cohens ­»Chelsea ­Hotel # 2« läuft. Anna B Savage aus London schreibt mit ihrem Song »Chelsea Hotel # 3« ein berühmtes Vorbild fort und übt sich gleichzeitig darin, ihrem Lover Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. Denn – »I first came when I was eighteen« – bisher erlebte sie den eigenen Körper hauptsächlich als Objekt für andere, wie sie sich selbst »pleasen« sollte, wusste sie nicht. Doch nun will sie netter zu sich sein: »Chelsea Hotel # 3« ist Coming-of-Age, popkulturelle Positionierung und sexuelle Befreiung in knapp fünf Minuten, außerdem eines der prägnantesten Stücke auf einem an Prägnanz nicht gerade armen Album.

Mehr als drei Jahre arbeitete Anna B Savage (natürlich ein Künstlerinnenname) an »A Common Turn«. Nach dem Erfolg ihrer 2015 erschienenen EP »1« fiel die Singer-/Songwriterin in ein tiefes Loch namens Erwartungsdruck, aus dem sie sich nur mühsam herauskämpfte; mit William Doyle von FKA East India Youth begann sie an neuer Musik zu arbeiten und durchlief nach eigener Aussage einen kathartischen Prozess. Alles an »A Common Turn« ruft »Kunst!« und wirkt deshalb ein bisschen gespreizt, gleichzeitig faszinierend, nicht nur wegen Savages sexuell expliziter Lyrik.

Anstrengend ist zum Beispiel ihr Intonationsstil – der zentrale Part ihrer überwiegend kammermusikalisch arrangierten Songs also. Anna B Savage singt wie Liza Minelli und Anohni zusammen: Tragik, Tremolo, Manieriertheit. Puh. Das neben verschiedenen Popanspielungen (Cohen) immer wiederkehrende Vogelmotiv sorgt dagegen für einen liebenswert-spleenigen Touch: Edwyn Collins’ Eulenzeichnungen werden besungen, Wachtelkönige (»Corncrakes«), Tauben, Albatrosse. Und der Songtitel »A Common Tern« beruht nicht etwa auf falscher Schreibweise: Tern sind Seeschwalben.

Während Anna B Savage zu dräuendem Piano oder auch mal kurz und heftig loshämmerndem Electro-Technosound über Masturbation und Vogelschwingen sinniert, fühlt man sich ihr trotz aller Überästhetisierung plötzlich sehr nahe. Weil sie aus ihrem obsessionsbeladenen Klavierzimmer herausguckt und Fragen stellt: »Do I understand this?« »Is anyone listening?« »Is this even real?« Gar nichts weiß man, denkt man sich und schaut den Tauben zu, aber ich werde künftig netter zu mir sein.