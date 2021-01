Macrons Liebling

Charles Platiau/REUTERS Eignen sich gut für Protest: Der französische Präsident und der Amazon-Boss (Paris, 4.12.2020)

Wer hin und wieder den Fernseher anschaltet, hat es bestimmt registriert: Immer öfter sind Werbespots des Onlinegiganten Amazon zu sehen, in denen dazu aufgerufen wird, sich ein »eigenes Bild« von dem Konzern zu machen. Erzählt wird dann beispielsweise, wie klimafreundlich und nachhaltig das Unternehmen von Multimilliardär Jeffrey Bezos sei. Ein weiterer Schwerpunkt der Propaganda betrifft das Thema Arbeitsbedingungen. Glaubt man den Clips, sind Beschäftigte »zufrieden« und arbeiten »gerne« für den Konzern. Acht Stunden am Stück stehen? Gar kein Problem, da »macht man einfach ein paar Fußübungen«, schon fühlt man sich wieder gut. 110 Pakete pro Stunde verarbeiten? Das ist locker »schaffbar«.

Die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Das beweist erneut eine Studie aus Frankreich, die der Betriebsrat von Amazon France Logistique in Auftrag gegeben und am Freitag in einer Betriebsversammlung vorgestellt hat. Den Bericht hat die Zeitung L’Humanité vorab einsehen können. Die wichtigsten Passagen wurden bereits in einem Artikel am Donnerstag resümiert. Darin ist zu erfahren, dass Amazon in Frankreich zunehmend auf Zeitarbeit setzt. 2019 hatten rund 44 Prozent der Beschäftigten einen solchen prekären Arbeitsvertrag, schreibt das Blatt. Bei den körperlich beanspruchenden und gefährlicheren Arbeitsplätzen, z. B. in Logistikzentren, steige dieser Wert sogar auf 64 Prozent. Bei besseren, den unbefristeten Verträgen sieht es dementsprechend schlecht aus: Zwischen 2017 und 2019 haben 1.745 Beschäftigte, die in einem solchen Anstellungsverhältnis standen, das Unternehmen verlassen – die Hälfte des Personalbestands von 2016.

Dass das von Amazon proklamierte Jobwunder nur ein Mythos ist, bestätigen sogar manche liberale Politiker. Im November 2019 erklärte Mounir Mahjoubi, Abgeordneter von Präsident Emmanuel Macrons Partei La République en Marche (LREM), der Konzern habe im Laufe des Jahres 2018 7.900 Arbeitsplätze zerstört. Seine Rechnung: Für jede Einstellung bei Amazon gingen zwei Jobs im lokalen Einzelhandel drauf.

Aber damit nicht genug. Auch die Zahl der Arbeitsunfälle sei schwindelerregend, berichtet L’Humanité weiter. Mehr als 1.000 habe Amazon France Logistique 2019 registriert – also knapp drei pro Tag. Die Gewerkschaft CGT schätzt jedoch, dass die Dunkelziffer hoch ist. Weil Vorgesetzte sie dazu aufforderten, würden viele Arbeiter Verletzungen oder ähnliches nicht melden. Laut Studie wurden 2019 24 Beschäftigte entlassen, nachdem sie von einem Arzt eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt bekommen hatten.

Auch wenn Frankreich bereits 2019 eine nationale Digitalsteuer für Internetriesen eingeführt hat und jetzt – nach Aussagen des Wirtschaftsministers Bruno Le Maire – den neuen US-Präsidenten Joseph Biden von der Notwendigkeit einer solchen überzeugen will: Paris war in den vergangenen Jahren stets ein guter Partner für Amazon. Nicolas Sarkozy, François Hollande und jetzt Macron: Alle glauben, dass der Onlinehändler die durch die Deindustrialisierung verlorengegangenen Arbeitsplätze ersetzen wird. Vor allem der aktuelle Präsident setzt vehement auf Bezos’ Imperium. Bereits 2015, als er noch Wirtschaftsminister unter ­Hollande war, schrieb Macron einen Bericht zur »nationalen Strategie für die Logistik«. Darin forderte er, aus dem Amazon-Standort Frankreich »eine weltweite Referenz« zu machen. Sein Ressort hatte damals dazu beigetragen, Baunormen für die ­Konstruktion von Logistikzentren herunterzusetzen. Zur Eröffnung des Lagers in Boves bei Amiens – Macrons Geburtsstadt – war der Präsident 2017 persönlich vor Ort, um das symbolträchtige rote Band durchzuschneiden. Ein klares Statement.