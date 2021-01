Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 27. Januar, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen?«, ein Essayband von Vinciane Despret, erschienen bei Unrast.

Das Buch »Der Traum vom Sprechen«, ein Roman von Gail Jones, erschienen bei Nautilus, haben gewonnen: Burglind Kracht aus Leipzig und Dennis Oka aus Regensburg.