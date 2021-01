imago/ZUMA/Keystone Mehr als ein Grüßaugust, weniger als ein Souverän. Diktator Idi Amin behielt seine Macht nur dank der Westmächte

Viel Gutes lässt sich in der Geschichtsschreibung nicht finden über Idi Amin, im Grunde eigentlich gar nichts. Zwischen 100.000 und 500.000 Menschen sollen zwischen 1971 und 1979 unter seiner Herrschaft ermordet worden sein. Ausgeschmückt sind die Berichte über Ugandas Militärdiktator mit hartnäckigen Gerüchten, er habe die Köpfe seiner getöteten Feinde in Kühlschränken aufbewahrt und deren Körper an Krokodile verfüttert. Garniert werden die Schauergeschichten mit den Zeugnissen des von Amin zur Schau gestellten Größenwahns – sein offizieller Titel beinhaltete neben selbst erteilten Auszeichnungen sowie nie wirklich erworbenen Titeln und Orden auch die Eigenzuschreibung »Herr über alle Tiere auf Erden und Fische der Meere und Eroberer des Britischen Imperiums in Afrika im Allgemeinen und in Uganda im Besonderen«. Gezeichnet wird so – mit mehr als einem Hauch westlichen Überlegenheitsgefühls – das Bild eines wilden Verrückten und blutrünstigen Despoten, der sein Volk in die Tyrannei trieb, als die ordnende Hand der Kolonialmacht sich zurückzog. Allein: Sie zog sich nie zurück, das Gegenteil ist wahr – sie schuf das »Monster« und war auch an Amins Putsch am 25. Januar 1971 alles andere als unbeteiligt.

Mann der Briten

Idi Amin, das zeigt sein gesamter Lebenslauf, ist ein Produkt seiner Meister. Geboren etwa 1925 – die Angaben variieren stark zwischen 1923 und 1928 – als Angehöriger der marginalisierten Kakwa-Minderheit, musste er sich bereits als Kind auf Zuckerrohrplantagen verdingen. So zumindest erzählte es sein Sohn Jaffar Amin 2012 in einem Interview mit dem britischen Evening Standard. Aufsteigen konnte er lediglich im Militär. 1946 kam Amin als Kochgehilfe zur britischen Kolonialarmee King’s African Rifles. Er durchlief eine Militärausbildung, wurde nach Kenia entsandt. Dort war er an der Niederschlagung der Kenya Land and Freedom Army (KLFA) beteiligt, deren Aufstand gegen die Kolonialherrschaft die Briten Mau-Mau-Rebellion nannten. Amin wurde 1953 zum Sergeant (Unteroffizier) befördert. Nach seiner Rückkehr nach Uganda wurde er 1961 schließlich als einer von nur zwei Ugandern zum Leutnant ernannt.

Auch nach der Unabhängigkeit 1962 machte Amin unter Premierminister Milton Obote weiter steil Karriere. 1965 wurde er Kommandeur der Armee, 1970 gar der Gesamtstreitkräfte. Ein Jahr später stürzte er Obote. Der Regierungschef war da in London längst in Ungnade gefallen. Dass Obote – gemeinsam mit Amin – Diamanten, Elfenbein und Waffen geschmuggelt haben soll, hatte ihm die einstige Kolonialmacht noch durchgehen lassen. Auch als der Premier auf Bestrebungen des Parlaments, in der Kausa eine Untersuchungskommission einzusetzen, 1966 mit der Aussetzung der Verfassung reagierte, sich selbst zum Präsidenten ernannte und König Edward Mutesa entmachtete, führte noch zu keinerlei größeren Protesten. Das änderte sich jedoch, als Obote ab 1969 sein Programm »Move to the Left« einführte, das zwar trotz einiger sozialistischer Programmatik eher der wirtschaftlichen Ermächtigung einer einheimischen bürgerlichen Elite dienen sollte, in London ob der Teilenteignung britischer Unternehmen aber so oder so für Aufruhr sorgte.

Als Obote dann auf dem Commonwealth-Gipfel im Januar 1971 in Singapur ebenso wie Tansanias Julius Nyerere und Sambias Kenneth Kaunda gegen eine geplante Waffenlieferung Großbritanniens an Apartheid-Südafrika protestierte und mit dem Austritt aus dem Commonwealth drohte, soll der damalige britische Premierminister Edward Heath den dreien vielsagend entgegnet haben: »Ich frage mich, wie viele von Ihnen von dieser Konferenz noch in ihre eigenen Länder zurückkehren können.« Erwähnt wird diese Episode in einem Artikel, den die Journalisten Pat Hutton und Jonathan Bloch bereits 1979 für den Peoples News Service schrieben, im Folgejahr in dem Buch »Dirty Work 2 – The CIA in Africa« publizierten und 2001 im Magazin New African erneut veröffentlichten. Detailliert wird darin beschrieben, wie Amin spätestens ab 1969 mit Hilfe britischer, US-amerikanischer und israelischer Dienste gestärkt und letztlich zum neuen Machthaber aufgebaut wurde.

Schachbrettfigur

Israel unterstützte seinerzeit eine Rebellion im Süden des Sudans, deren Drahtziehern Amin aufgrund seines ethnischen Hintergrunds nahestand und auf deren Truppen er später seine Militärmacht stützte. Gegen Ende seiner Herrschaft bestanden die Streitkräfte des Diktatoren nur noch zu knapp einem Viertel aus Ugandern, aber zur Hälfte aus Sudanesen, sowie zu einem weiteren Viertel aus Kongolesen. Tel Avivs Ziel im Sudan war es, Regierungstruppen in dem Konflikt im Süden des Landes zu binden, damit diese nicht gemeinsam mit Ägypten gegen Israel selbst vorgehen konnten. Amins Unterstützung für die Rebellen war dabei hilfreich, im Gegenzug rüstete Tel Aviv mit Hilfe Washingtons dessen Militär auf. Hätte Obote Amin abgesetzt, wäre das Engagement in Gefahr geraten. Die Briten erhofften sich, Obotes Verstaatlichungen rückgängig machen zu können. Amin, den London nur eine Woche nach dem Putsch offiziell als neuen Staatschef anerkannte, lieferte prompt: Indem er die lokale Beteiligungsquote von 60 auf 49 Prozent senkte, verhalf er dem britischen Kapital zur Rückkehr an die ökonomischen Schalthebel. Überdies gab er auch den Waffenlieferungen an Südafrika seinen Segen.

Die Unterstützung Amins durch westliche Geheimdienste wurde in den Folgejahren durch weitere Recherchen und Dokumente belegt. So berichtete die New York Times 1986 über zwei Luftfrachtunternehmen mit engen Verbindungen zur CIA, die in deren Auftrag während Amins Herrschaft Rüstungsgüter nach Uganda gebracht haben sollen. 2002 wurde dann in Großbritannien ein Dokument freigegeben, in dem nicht nur unverblümt klargestellt wird, wie gelegen Amins Putsch London kam, sondern auch die Rolle Israels bestätigt wird. Dass die Beziehungen zwischen Kampala und Tel Aviv schon bald nach dem Putsch abkühlten, lag daran, dass Amins Wunsch nach Kampfflugzeugen nicht erhört wurde. Zudem unterzeichnete Sudans Regierung 1972 ein Waffenstillstandsabkommen mit den Rebellen im Süden des Landes, was Amins Bedeutung für Israel deutlich verringerte. Noch im selben Jahr reagierte Ugandas Machthaber mit der Ausweisung israelischer Militärberater. In der Folge wandte sich Amin auch an die DDR und die Sowjetunion und wurde insbesondere von Libyen unterstützt. Hutton und Bloch wiesen aber bereits 1979 darauf hin, dass auch die Beziehungen zu Großbritannien nahezu bis zur Beendigung seiner Herrschaft durch den Einmarsch von Truppen des zuvor angegriffenen Tansanias nicht abrissen. Noch 1977, nach dem offiziellen Abbruch der diplomatischen Beziehungen, belieferten britische Firmen etwa den ugandischen Geheimdienst mit Überwachungstechnik. Der britische Premierminister James Callaghan rechtfertigte dies im Parlament damals noch damit, dass das Equipment »zum Verfolgen von säumigen Fernsehgebührenzahlern bestimmt« sei.